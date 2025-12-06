În valul scumpirilor, şi apa de la robinet va costa mai mult. La Iași, compania care furnizează și administrează serviciile de apă şi canalizare a anunțat o creștere de preț cu 15 procente - cea mai mare din țară, din prima zi a lui 2026. Scumpiri se înregistrată și la Bacău, unde este, de altfel, cel mai mare preț pe metru cub de apă din toată țara.

11 lei și 81 de bani cu tot cu TVA. Atât va plăti un ieșean pentru un metru cub de apă de la 1 ianuarie.

Astfel de situaţii în care lăsăm apa să curgă în timp ce ne ocupăm de alte lucruri prin casă ar trebui să devină istorie şi ar trebui să ne intre în reflex ca imediat ce ne-ar terminat treaba la chiuvetă să închidem apa. Şi să închidem chiar bine robinetul pentru că fiecare strop ne va costa scump la propriu.

Moldovenii, cea mai scumpă apă la robinet

Și la canalizare prețul ajunge de la aceeași dată la 11 lei și 69 de bani pe metru cub. Creșterea cu 15% va obliga ieșenii să scoată din buzunare peste 23 de lei pentru fiecare metru cub de apă consumat care ajunge în canalizare.

"Nu mi se pare nimic corect că deja viaţa e scumpă şi apa e cea mai scumpă. Noi, aici, în partea Moldovei şi aşa suntem săraci că avem nişte salarii de mizerie". "Bănuiesc că facturile noastre sunt salariile lor bogate, nu?", se plâng localnicii.

În satele din județ oamenii deja se gândesc să se deconecteze de la rețea și să revină la fântână.

"Până la urmă dacă vezi că aşa...o închizi. Şi la revedere!" "Cât îmi trebuie atâta folosesc. Economie că asta e treaba", spun oamenii.

Compania ieșeană care deține rețeaua vine și cu motive pentru creștere.

"Se asigură astfel finanţarea cheltuielior de operare şi întreţinere, redevenţe, amortizarea investiţiilor, chetuieli pentru protecţia mediului, costuri financiare ale creditelor contractate", a declarat Răzvan Manolache, purtător de cuvânt APAVITAL.

Cea mai scumpă apă curge la robinetele celor din Bacău, peste 12 lei, iar în Turda costă aproape 12 lei, Iașul fiind pe locul trei. La polul opus în Miercurea Ciuc și Râmnicu Vâlcea metrul cub de apă costă mai puțin de 7 lei.

"Conform proiectului pe fonduri europene accesat, preţuri cu care trebuie noi să venim, în aşa fel încât să ne susţinem partea de co-finanţare şi toate investiţiile adiacente", a declarat Doru Constantin, director CRAB Bacău.

Autoritățile din Buzău au anunțat însă că din 2026 prețul apei va scădea cu aproape patru procente, ajungând la aproximativ 10 lei pe metru cub.

