Horoscop săptămânal Scorpion 13-17 octombrie 2025

Poți fi mai sensibil la energiile celor din jur, iar opoziția cu Neptun te poate face să confunzi dorințele proprii cu ale altora. Trigonul cu Uranus și Pluto îți oferă însă o putere regeneratoare rară și este momentul perfect pentru a încheia un capitol și a renunța la ceea ce te consumă. Pluto direct te ajută să-ți revii emoțional și să restabilești o direcție clară în viață. Soarele în careu cu Jupiter atrage atenția asupra echilibrului dintre muncă și odihnă.

Bani: Venus favorizează introspecția financiară. Poți realiza că anumite surse de venit nu mai sunt viabile și că trebuie să schimbi strategia. Trigonul cu Pluto te susține să identifici soluții neașteptate pentru creșterea veniturilor, poate printr-un proiect online sau colaborare internațională. Uranus aduce surprize pozitive prin intermediul unui partener sau colaborator.

Dragoste: Este o perioadă de curățare emoțională profundă. Opoziția Venus–Neptun poate reactiva amintiri sau persoane din trecutul tău afectiv, dar nu toate merită o a doua șansă. Trigonul cu Pluto îți redă magnetismul și profunzimea, ceea ce poate atrage o conexiune autentică, dar intensă. În cupluri, e nevoie de mai multă comunicare și empatie.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰