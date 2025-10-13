Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Scorpion 13-17 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Scorpion 13-17 octombrie 2025. Venus traversează zona subconștientului, aducând o nevoie de retragere, analiză și vindecare interioară.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 13:00
Poți fi mai sensibil la energiile celor din jur, iar opoziția cu Neptun te poate face să confunzi dorințele proprii cu ale altora. Trigonul cu Uranus și Pluto îți oferă însă o putere regeneratoare rară și este momentul perfect pentru a încheia un capitol și a renunța la ceea ce te consumă. Pluto direct te ajută să-ți revii emoțional și să restabilești o direcție clară în viață. Soarele în careu cu Jupiter atrage atenția asupra echilibrului dintre muncă și odihnă.

Bani: Venus favorizează introspecția financiară. Poți realiza că anumite surse de venit nu mai sunt viabile și că trebuie să schimbi strategia. Trigonul cu Pluto te susține să identifici soluții neașteptate pentru creșterea veniturilor, poate printr-un proiect online sau colaborare internațională. Uranus aduce surprize pozitive prin intermediul unui partener sau colaborator.

Dragoste: Este o perioadă de curățare emoțională profundă. Opoziția Venus–Neptun poate reactiva amintiri sau persoane din trecutul tău afectiv, dar nu toate merită o a doua șansă. Trigonul cu Pluto îți redă magnetismul și profunzimea, ceea ce poate atrage o conexiune autentică, dar intensă. În cupluri, e nevoie de mai multă comunicare și empatie.

