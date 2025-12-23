FCSB-istul Ngezana, titular la primul meci jucat de Africa de Sud la Cupa Africii pe Naţiuni

Naţionala de fotbal a Africii de Sud a debutat cu o victorie la Cupa Africii pe Naţiuni, 2-1 cu Angola, iar FCSB-istul Siyabonga Ngezana a fost printre cei mai activi jucători de pe teren.

Siyabonga Ngezana (nr. 21) este om de bază în naţionala Africii de Sud - Profimedia

Ngezana a evoluat în centrul defensivei celor de la Africa de Sud, alături de puştiul Mbekezile Mbokazi, 20 de ani, de la Orlando Pirates, iar cei doi s-au achitat, în general, foarte bine de sarcini.

Appollis a deschis scorul pentru Africa de Sud, Show a egalat pentru Angola, iar Foster a înscris, în minutul 79, golul victoriei pentru sud-africani.

Graţie acestui succes, Africa de Sud este pe primul loc al unei grupe din care mai fac parte Egipt şi Zimbabwe, chiar dacă egiptenii s-au impus cu acelaşi scor, 2-1, în confruntarea cu trupa antrenată de românul Mario Marinică.

