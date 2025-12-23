PSD, PNL, USR și UDMR au depus un proiect de lege pentru sancționarea hărțuirii sexuale în universități

Mai mulţi senatori PSD, PNL şi USR, au depus, marţi, la Parlament, un proiect de lege care prevede explicit interzicerea oricărei forme de hărţuire, inclusiv hărţuire sexuală, în rândul principiilor fundamentale care guvernează învăţământul superior şi include aceste fapte în cadrul abaterilor disciplinare.

Senatorul USR Irineu Darău, unul dintre iniţiatori, a precizat că la acest proiect s-a lucrat câteva luni împreună cu Avocatul Poporului, pentru a identifica lacunele legislative privind hărţuirea sexuală în mediul universitar.

"Am recepţionat toate avertismentele majore din societatea civilă, din mediul universitar, de la victime. Avocatul Poporului ne-a trimis multiple adrese pe care le-am luat cu seriozitate în considerare privind lacunele legislative şi am lucrat pentru a putea depune astăzi, la finalul sesiunii parlamentare, o soluţie legislativă care să limiteze, sancţioneze şi să facă imposibil de ignorat hărţuirea sexuală în universităţi. Această propunere legislativă introduce explicit principiul interzicerii oricărei forme de hărţuire, inclusiv hărţuire sexuală, în rândul principiilor fundamentale care guvernează învăţământul superior şi includem faptele de hărţuire, hărţuire sexuală în cadrul abaterilor disciplinare, clar delimitate la nivelul legislaţiei primare. Obligăm universităţile să instituie proceduri clare, accesibile şi transparente pentru prevenirea hărţuirii, sesizarea cazurilor, analizarea şi soluţionarea acestora cu garantarea protecţiei persoanei vătămate împotriva represaliilor şi cu asigurarea accesului la măsuri de sprijin şi consiliere", a menţionat Darău, la Palatul Parlamentului.

Potrivit senatoarei PNL Monica Anisie, şi ea iniţiator al actului normativ, hărţuirea este "un adevăr" pe care mediul universitar din România a ales până acum să îl evite. "Ani la rând studentele au încercat să spună şi ştiu lucrul acesta pentru că am fost ministrul Educaţiei şi Cercetării. Colegii au ştiut, instituţiile, de asemenea, au ştiut şi ele, dar sistemul, în ansamblul său, a ales să tacă. Eu zic că astăzi, prin iniţiativa pe care noi am făcut-o, dăm putere studenţilor să aleagă să vorbească, să nu mai existe tăcere. Vreau să precizez un lucru foarte important - această propunere legislativă nu este o lege împotriva profesorilor, este o lege pentru profesorii corecţi, pentru studenţi, pentru demnitate şi pentru siguranţă", a subliniat Anisie.

La rândul său, senatoarea PSD Victoria Stoiciu a menţionat că, din 85 de coduri de etică universitară pe care le-a analizat, doar 12 includ referiri explicite la hărţuirea sexuală. "Doar un cod din 85 se referă şi include proceduri de soluţionare a cazurilor de hărţuire sexuală. Nu credem că este o situaţie normală. În mod normal, codurile de etică ar trebui să includă prevederi explicite referitoare la hărţuirea sexuală, precum şi proceduri de soluţionare. Întrucât acest lucru nu se întâmplă de la sine, este nevoie să venim cu un proiect de lege care să reglementeze şi să prevadă explicit nevoia ca universităţile să includă în codurile de etică astfel de prevederi. Momentan, Legea învăţământului universitar, pe care noi o modificăm, include o definiţie a hărţuirii, în anexa la lege există o definiţie a hărţuirii, însă este definiţia din Codul penal, care, practic, elimină prin felul în care e formulată cazurile mai subtile de hărţuire, precum şi cazurile în care este foarte greu de dovedit starea de teamă sau intimidare pe care o produce actul de hărţuire", a declarat Stoiciu.

