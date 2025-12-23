Video Directorul unei şcoli din Turcia, împuşcat de un elev de 12 ani cu o armă de vănătoare
Clipe de groază în Turcia, unde un elev de doar 12 ani l-a împuşcat pe directorul şcolii la care învăţa cu o armă de vănătoare. Bărbatul, de 39 de ani, a suferit răni grave şi se află în stare critică.
Totul a început după ce directorul şcolii din oraşul Mersin i-a dat un avertisment elevului şi i-a interzis să vină la şcoală cu bicicleta electrică.
Copilul a furat arma de vânătoare a tatălui său şi l-a împuşcat pe director în timp ce stătea pe o bancă din curtea instituţiei.
Directorul a fost internat în stare gravă, iar incidentul a provocat panică în rândul elevilor și al profesorilor, scrie presa din Turcia.
Adolescentul a fost reţinut, iar tatăl lui a fost, de asemenea, plasat în arest.
