Clipe de groază în Turcia, unde un elev de doar 12 ani l-a împuşcat pe directorul şcolii la care învăţa cu o armă de vănătoare. Bărbatul, de 39 de ani, a suferit răni grave şi se află în stare critică.

Totul a început după ce directorul şcolii din oraşul Mersin i-a dat un avertisment elevului şi i-a interzis să vină la şcoală cu bicicleta electrică.

Copilul a furat arma de vânătoare a tatălui său şi l-a împuşcat pe director în timp ce stătea pe o bancă din curtea instituţiei.

Directorul a fost internat în stare gravă, iar incidentul a provocat panică în rândul elevilor și al profesorilor, scrie presa din Turcia.

Adolescentul a fost reţinut, iar tatăl lui a fost, de asemenea, plasat în arest.

