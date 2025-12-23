Imagini terifiante cu o turistă care a fost înghiţită de un val uriaş pe o plajă din Egipt

O turistă din China a fost la un pas de moarte, în timp ce era pe o plajă din Egipt. Femeia stătea aşezată pe marginea unei stânci, foarte aproape de apă, când un val uriaş a lovit-o şi a purtat-o apoi în larg. Victima spune că a reuşit să ajungă înapoi la mal, după ce s-a ţinut de o frânghie de siguranţă instalată pe plajă. Medicii spun că are mai multe răni, dar viaţa ei nu este pusă în pericol.

O turistă a înșelat moartea după ce a fost izbită de stânci de un val în timp ce poza pentru o fotografie pe o coastă egipteană.

Femeia, din China, vizita zona pitorească Matrouh Eye din orașul Mersa Matruh, când a avut loc incidentul terifiant.

Imaginile, distribuite pe rețelele de socializare, o arată pe femeie într-o rochie portocalie de vară stând pe colțul unei margini lângă apă, în timp ce un val se ridică în spatele ei.

Valul poate fi apoi văzut izbindu-se spre ea și, în cele din urmă, peste ea, în timp ce o doboară și o trage în larg.

În urma acestei experiențe, ea a declarat presei locale că a suferit multiple leziuni pe corp și a descris experiența ca fiind "foarte înfricoșătoare".

Ea a spus că a avut noroc să nu fie grav rănită și că va fi mai precaută atunci când va călători în viitor.

Femeia a adăugat că a reușit în mod miraculos să ajungă înapoi la țărm ținându-se de o frânghie de siguranță la fața locului.

Utilizatorii online au remarcat că inițial locația nu avea instalată o frânghie și au spus că a fost norocoasă că exista.

