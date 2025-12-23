Antena Meniu Search
Imagini terifiante cu o turistă care a fost înghiţită de un val uriaş pe o plajă din Egipt

O turistă din China a fost la un pas de moarte, în timp ce era pe o plajă din Egipt. Femeia stătea aşezată pe marginea unei stânci, foarte aproape de apă, când un val uriaş a lovit-o şi a purtat-o apoi în larg. Victima spune că a reuşit să ajungă înapoi la mal, după ce s-a ţinut de o frânghie de siguranţă instalată pe plajă. Medicii spun că are mai multe răni, dar viaţa ei nu este pusă în pericol.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 14:24

O turistă a înșelat moartea după ce a fost izbită de stânci de un val în timp ce poza pentru o fotografie pe o coastă egipteană.

Femeia, din China, vizita zona pitorească Matrouh Eye din orașul Mersa Matruh, când a avut loc incidentul terifiant.

Imaginile, distribuite pe rețelele de socializare, o arată pe femeie într-o rochie portocalie de vară stând pe colțul unei margini lângă apă, în timp ce un val se ridică în spatele ei.

Articolul continuă după reclamă

Valul poate fi apoi văzut izbindu-se spre ea și, în cele din urmă, peste ea, în timp ce o doboară și o trage în larg.

În urma acestei experiențe, ea a declarat presei locale că a suferit multiple leziuni pe corp și a descris experiența ca fiind "foarte înfricoșătoare".

Ea a spus că a avut noroc să nu fie grav rănită și că va fi mai precaută atunci când va călători în viitor.

Femeia a adăugat că a reușit în mod miraculos să ajungă înapoi la țărm ținându-se de o frânghie de siguranță la fața locului.

Utilizatorii online au remarcat că inițial locația nu avea instalată o frânghie și au spus că a fost norocoasă că exista.

