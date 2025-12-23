Continuă ancheta în dosarul de moarte suspectă al Rodicăi Stănoiu. Poliţiştii fac acum verificări în casa fostului ministru al Justiţiei. Sunt vizate acuzaţiile făcute de apropiaţi, referitoare la accesul ilegal de informaţii, dar şi suspiciunile legate de testamentul Rodicăi Stănoiu.

Nepoatele Rodicăi Stănoiu sunt cele care au pornit aceste zvonuri cum că aceasta ar fi fost răntă înainte de a deceda. Însă, după deshumare, verificările făcute de medicii legişti au arătat că aceasta nu avea pe corp urme de violenţă. Trebuie să vină şi raportul toxicologic din partea Institutului de Medicină Legală. Astăzi, procurorii şi poliţiştii au venit la casa Rodicăi Stănoiu pentru a face percheziţii. Au căutat atât dispozitive electronice, precum telefoane şi laptopuri, în caz că există acestea, dar şi documente care să ajute în această anchetă. Toate probele au fost adunate, depuse la dosar, iar cercetările în acest caz continuă, pentru că vorbim despre o anchetă aflată abia la început.

Testamentul cuprinde şi ultimele dorinţe ale Rodicăi Stănoiu

Locul de veci valorează aproximativ 6.000 euro. În aceeaşi criptă sunt înmomântaţi şi părinţii Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră ar fi autentificat testamentul la notar la începutul anului, iar conţinutul actului le-a intrigat pe vechile ei cunoştinţe. Marius Calotă, cel care i-a fost alături în ultimii ani, nu vede nimic în neregulă. "A fost ca o a doua mamă pentru mine. Despre testament ştie toată lumea, toţi cei implicaţi şi menţionaţi în testament. Doamna Rodica Stănoiu le-a explicat cu subiect şi predicat cam care este povestea testamentului. Dacă nişte unii dintre ei sunt nemulţumiţi, nu este problema mea", a declarat Marius Calotă, apropiat al Rodicăi Stănoiu.

Rodica Stănoiu a trecut în testament încă opt moştenitori. Unul dintre ei, Marinel George Candidatu, fost comandat la Penitenciarului de la Craiova, nu îşi face iluzii. Crede că cineva o să conteste împărţirea averii. "Ne-am cunoscut destul de bine şi am fost destul de apropiaţi. În cazul unei moşteniri, nu intru la moştenire. Nu fac parte dintre persoanele care ar putea intra... nu am grad de rudenie", a declarat Marinel George Candidatu, moştenitor trecut în testament. Nepoata fostei ministre nu ar fi fost de acord cu testamentul şi l-ar fi înfruntat pe Marius Calotă. "Reacţia lor, atitudinea pe care o au este nejustificată. Nişte persoane nemulţumite care acum încearcă să facă un rău gratuit", a declarat Marius Calotă, apropiat al Rodicăi Stănoiu.

Testamentul poate să fie atacat în instanţă de orice persoană interesată de averea Rodicăi Stănoiu. În funcţie de rezultatul anchetei începute de procurori pentru moarte suspectă, averea ar putea avea un destinatar neaşteptat. "Dacă dosarul penal va contura ideea că, în urma unei expertize judiciare, atunci se pune în discuție ca inclusiv statul să aibă interes la această moștenire", a declarat Cătălin Crăciunescu, avocat. Testamentul cuprinde şi ultimele dorinţe ale Rodicăi Stănoiu, care a murit la 86 de ani. Una dintre ele a fost ca o parte din cenuşa soţului decedat să fie răspândită pe o plajă din Nisa, potrivit informaţiilor Gândul.

