Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Scorpion 8-12 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Scorpion 8-12 septembrie 2025. Soarele și Mercur în conjuncție în Fecioară îți pun reflectorul pe prieteni și proiecte comune.

de Redactia Observator

la 05.09.2025 , 13:16
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Scorpion 8-12 septembrie 2025 - Shutterstock

Este momentul perfect pentru discuții legate de asociații, grupuri profesionale sau planuri de viitor. Poți primi o invitație de a te alătura unei echipe sau poți decide să finalizezi o colaborare care nu mai funcționează. Jupiter te sprijină printr-un mentor sau o persoană cu autoritate care îți deschide o ușă.

Bani: Financiar, săptămâna aduce șanse prin proiecte colective sau colaborări. Poți primi o ofertă de lucru în echipă, poate în cadrul unei companii mai mari, sau poți beneficia de recomandarea unui prieten. Mercur în Fecioară îți cere să fii atent la termeni, la bugete și la calcule. Sextilul cu Jupiter poate aduce și un câștig prin intermediul unei persoane din străinătate sau al unei instituții oficiale.

Dragoste: În dragoste, Jupiter sprijină deschiderea. Dacă ești într-o relație, poți simți nevoia să petreceți mai mult timp cu prietenii sau să integrați relația într-un grup social mai mare. Dacă ești singur, șansele de a întâlni pe cineva sunt mari prin cercul de prieteni sau printr-un eveniment social. Atenție însă să nu te implici în mai multe situații simultan, deoarece Mercur cere claritate și ordine.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Avram Iancu, primul om din lume care a traversat înot un continent. Mesajul românului deținător al recordului mondial
Avram Iancu, primul om din lume care a traversat înot un continent. Mesajul românului deținător al recordului mondial
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
La şcoala copilului vostru se poartă uniformă?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Scorpion 8-12 septembrie 2025