Horoscop săptămânal Scorpion 8-12 septembrie 2025

Este momentul perfect pentru discuții legate de asociații, grupuri profesionale sau planuri de viitor. Poți primi o invitație de a te alătura unei echipe sau poți decide să finalizezi o colaborare care nu mai funcționează. Jupiter te sprijină printr-un mentor sau o persoană cu autoritate care îți deschide o ușă.

Bani: Financiar, săptămâna aduce șanse prin proiecte colective sau colaborări. Poți primi o ofertă de lucru în echipă, poate în cadrul unei companii mai mari, sau poți beneficia de recomandarea unui prieten. Mercur în Fecioară îți cere să fii atent la termeni, la bugete și la calcule. Sextilul cu Jupiter poate aduce și un câștig prin intermediul unei persoane din străinătate sau al unei instituții oficiale.

Dragoste: În dragoste, Jupiter sprijină deschiderea. Dacă ești într-o relație, poți simți nevoia să petreceți mai mult timp cu prietenii sau să integrați relația într-un grup social mai mare. Dacă ești singur, șansele de a întâlni pe cineva sunt mari prin cercul de prieteni sau printr-un eveniment social. Atenție însă să nu te implici în mai multe situații simultan, deoarece Mercur cere claritate și ordine.

