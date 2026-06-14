Horoscop săptămânal Taur 15-19 iunie 2026

Luna Nouă în Gemeni acționează direct în sectorul banilor munciți și al posesiunilor, evidențiind domeniul veniturilor proprii și oferindu-ți ocazia ideală de a deschide noi canale de câștig. Totuși, intrarea lui Chiron chiar în semnul tău aduce o vulnerabilitate legată de corpul tău sau de imaginea de sine, activând o rană veche de inadecvare fizică sau de neîncredere. Opoziția dintre Venus și Pluto de la sfârșitul săptămânii aduce o tensiune între modul în care comunici zilnic și ambițiile tale din carieră. Te vei simți sub lupă, fiind nevoit să gestionezi un conflict deschis cu o figură de autoritate sau cu un superior care încearcă să își impună voința într-un mod abuziv.

BANI: Sfera financiară este punctul tău fierbinte în acest interval. Luna Nouă în Gemeni îți aduce o propunere clară pentru un job secundar sau oportunitatea de a-ți monetiza un talent nativ prin intermediul comerțului online. Totuși, profesional, lucrurile devin complicate joi și vineri. Opoziția Venus Pluto generează o criză de imagine la birou, unde un șef tiranic îți poate bloca un proiect sau îți poate schimba fișa postului fără să te consulte. Discuțiile legate de o delegare sau de un contract de transport pot eșua din cauza rigidității managementului. Evită să trimiți e-mailuri oficiale în stare de nervi vineri, deoarece o eroare de comunicare îți poate aduce sancțiuni din partea conducerii, afectându-ți direct comisioanele sau bonusurile de performanță pe care te bazai.

DRAGOSTE: Relația de cuplu trece prin momente de rigiditate verbală din cauza stresului pe care îl aduci de la locul de muncă. Opoziția dintre Venus și Pluto din sectorul comunicării zilnice te face să fii tăios în replici și suspicios față de mesajele partenerului. S-ar putea să interpretezi greșit un apel telefonic și să declanșezi o ceartă aprinsă din dorința de a deține controlul absolut asupra programului celuilalt. Cei singuri se pot simți inhibați de intrarea lui Chiron în propria casă a identității, ridicând ziduri de gheață de teamă de a nu fi respinși. O discuție sobră purtată joi seară va scoate la lumină o neînțelegere mai veche legată de rudele partenerului, cerând din partea ta mai multă flexibilitate pentru a nu transforma o discuție banală într-o răceală de lungă durată.