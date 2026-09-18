Horoscop săptămânal Taur 21-25 septembrie 2026. Momentul în care Soarele intră în Balanță te mobilizează să pui ordine în sarcinile curente și să acorzi atenție stării tale fizice. Dialogurile din cămin devin constructive datorită aspectului Mercur sextil Jupiter, care aduce optimism în discuțiile despre administrarea locuinței și sprijin din partea rudelor.

Fii totuși vigilent la jumătatea intervalului, când se manifestă aspectul Soare opoziție Neptun; acesta poate genera o stare de oboseală accentuată, confuzii legate de sănătate sau riscul de a neglija detalii administrative importante. Salvarea vine prin aspectul Soare trigon Pluto, care îți sporește autoritatea la birou și te ajută să recapeți controlul deplin prin decizii ferme.

BANI: Aspectul Mercur sextil Jupiter te ajută să găsești resurse financiare pentru achiziții utile în gospodărie sau să rezolvi o problemă locativă prin dialog calm. În schimb, din cauza aspectului Soare opoziție Neptun, trebuie să eviți greșelile de procedură la serviciu și să nu te bazezi pe promisiunile unor colegi care tind să amâne sarcinile dificile. Din fericire, aspectul Soare trigon Pluto îți deschide calea către o poziție de conducere sau recunoașterea meritelor tale de către superiori, consolidându-ți statutul și veniturile prin eficiență impecabilă.

DRAGOSTE: În plan sentimental, atmosfera cotidiană este influențată de modul în care gestionezi oboseala de peste zi. Relația cu partenerul beneficiază de căldura adusă de Mercur sextil Jupiter, favorizând planuri liniștite petrecute acasă. Totuși, aspectul Soare opoziție Neptun poate crea mici fisuri de comunicare dacă aduci frustrările de la serviciu în dormitor sau dacă interpretezi tăcerea partenerului drept răceală. Renunță la scenarii imaginare și ascultă ce are celălalt de spus. Sprijinul concret și gesturile de afecțiune sinceră vor readuce rapid armonia, oferindu-ți liniștea emoțională de care ai atâta nevoie.