Horoscop săptămânal Taur 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus activează zona acordurilor și discuțiilor cu o persoană importantă. Poți relua un subiect delicat, dar într-un mod elegant și matur.

Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter aduc înțelegere, stabilitate și progres într-o colaborare. Poți clarifica un proiect, poți primi confirmarea unei alianțe sau poți observa că cineva îți devine un sprijin real. Saturn își încheie retrogradarea și îți permite să vezi clar cine merită încrederea ta și cine nu. Relațiile devin mai așezate, iar responsabilitățile sunt împărțite corect.

BANI: Mercur conjunct cu Venus îți oferă talentul de a comunica eficient și convingător. Poți reînnoi un contract, poți semna un parteneriat sau poți renegocia termeni în avantajul tău. Trigonul lui Venus cu Saturn arată că o discuție profesională se concretizează într-un acord stabil. Jupiter îți aduce o posibilă ofertă de colaborare, un client nou sau o veste financiară pozitivă. O situație care trena se clarifică rapid în urma unei discuții mature.

DRAGOSTE: Mercur conjunct cu Venus îți aduce sinceritate, armonie și dorința de a vindeca un aspect tensionat. Saturn încheie retrogradarea și îți oferă răbdarea necesară pentru a asculta și a înțelege. Cei aflați într-o relație pot discuta despre planurile pe următoarele luni, despre implicare sau despre un obiectiv comun. Cei singuri pot cunoaște pe cineva cu o energie calmă, matură, posibil prin intermediul unui prieten sau al unui context profesional.

