Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Taur 24-28 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Taur 24-28 noiembrie 2025. Mercur conjunct cu Venus activează zona acordurilor și discuțiilor cu o persoană importantă. Poți relua un subiect delicat, dar într-un mod elegant și matur.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 19:12
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Taur 24-28 noiembrie 2025 - Shutterstock

Trigoanele lui Venus cu Saturn și Jupiter aduc înțelegere, stabilitate și progres într-o colaborare. Poți clarifica un proiect, poți primi confirmarea unei alianțe sau poți observa că cineva îți devine un sprijin real. Saturn își încheie retrogradarea și îți permite să vezi clar cine merită încrederea ta și cine nu. Relațiile devin mai așezate, iar responsabilitățile sunt împărțite corect.

BANI: Mercur conjunct cu Venus îți oferă talentul de a comunica eficient și convingător. Poți reînnoi un contract, poți semna un parteneriat sau poți renegocia termeni în avantajul tău. Trigonul lui Venus cu Saturn arată că o discuție profesională se concretizează într-un acord stabil. Jupiter îți aduce o posibilă ofertă de colaborare, un client nou sau o veste financiară pozitivă. O situație care trena se clarifică rapid în urma unei discuții mature.

DRAGOSTE: Mercur conjunct cu Venus îți aduce sinceritate, armonie și dorința de a vindeca un aspect tensionat. Saturn încheie retrogradarea și îți oferă răbdarea necesară pentru a asculta și a înțelege. Cei aflați într-o relație pot discuta despre planurile pe următoarele luni, despre implicare sau despre un obiectiv comun. Cei singuri pot cunoaște pe cineva cu o energie calmă, matură, posibil prin intermediul unui prieten sau al unui context profesional.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Taur 24-28 noiembrie 2025