Horoscop săptămânal Taur 29 iunie - 3 iulie 2026. Săptămâna aceasta ești împins să îți revizuiești sistemul de valori și convingerile fundamentale. Se finalizează un proces juridic, o călătorie lungă sau un stagiu de pregătire, lăsându-te cu concluzii clare despre direcția ta în viață.

Accentul se mută rapid către spațiul domestic, unde apare o dorință puternică de confort, de extindere a locuinței sau de îmbunătățire a relațiilor cu membrii familiei. Pe de altă parte, gestionarea resurselor materiale și a banilor proprii devine extrem de volatilă. Te confrunți cu răsturnări de situație în privința veniturilor, fiind necesar să reacționezi rapid la oportunități sau pierderi financiare care apar de nicăieri.

BANI: Luna Plină în Capricorn aduce rezolvarea unei probleme birocratice, cum ar fi obținerea unei diplome sau finalizarea unui audit legat de o activitate comercială externă. Jupiter intră în Leu și stimulează investițiile în patrimoniul imobiliar. Poți decide să cumperi un teren, să începi renovarea casei sau să primești un sprijin financiar substanțial din partea părinților pentru a-ți deschide un birou acasă. Marte conjuncție Uranus în Gemeni provoacă însă o volatilitate extremă în portofel. Îți poți pierde cardul bancar sau poți suferi o pagubă din cauza unei defecțiuni tehnice. În același timp, poți descoperi o nouă sursă de venit suplimentar printr-o activitate independentă începută peste noapte.

DRAGOSTE: Viața emoțională se stabilizează în jurul ideii de cămin și siguranță. Îți găsești liniștea organizând cine în familie sau discutând cu partenerul despre mutarea împreună ori achiziția unor bunuri comune pentru casă. Totuși, secrete din trecut sau resentimente vechi legate de bani pot ieși la suprafață din cauza impulsivității tale verbale. Marte conjuncție Uranus în Gemeni te face să fii extrem de posesiv sau, din contră, să revendici o independență totală care îl va deruta pe cel de lângă tine. Un reproș legat de cheltuielile exagerate ale partenerului poate declanșa o discuție aprinsă, dar reconcilierea va fi rapidă și intensă.