Horoscop săptămânal Vărsător 20-24 octombrie 2025. Mercur și Marte în conjuncție în semnul tău te fac liderul perioadei. Ai o minte ageră, reacții rapide și capacitatea de a prelua controlul asupra situațiilor complicate.

Totuși, evită să te grăbești în decizii care implică și alți oameni. Luna Nouă deschide drumuri legate de studii, călătorii sau planuri internaționale. Soarele în Scorpion mută accentul pe carieră: vine o perioadă în care ești observat și evaluat. Neptun retrograd aduce o clarificare în zona valorilor materiale și a modului în care îți apreciezi munca.

BANI: Este o perioadă excelentă pentru inițiative financiare curajoase, dar bine planificate. Poți primi o propunere de colaborare de la o persoană din afara țării sau dintr-un domeniu tehnologic. Mercur și Marte te fac convingător și competitiv. Soarele în Scorpion îți aduce vizibilitate profesională, iar Luna Nouă deschide posibilitatea unei creșteri salariale sau a unui proiect pe cont propriu.

DRAGOSTE: Ești mai direct și mai sincer decât de obicei. Mercur și Lilith scot la lumină subiecte evitate, dar necesare. Poți spune exact ce simți, chiar dacă asta produce un cutremur emoțional. Pentru cei singuri, atracțiile se nasc rapid și intens. Soarele în Scorpion aduce o legătură cu o persoană influentă sau mai matură. Luna Nouă favorizează relațiile la distanță sau cele care implică dezvoltare personală.

