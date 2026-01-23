Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Vărsător 26-30 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Vărsător 26-30 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Marte și Pluto aduce o presiune interioară puternică, care te împinge să ieși dintr-o stare de expectativă sau de neutralitate.

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 13:27
Horoscop săptămânal prezentat de Observator Horoscop săptămânal Vărsător 26-30 ianuarie 2026 - Shutterstock

Nu mai poți rămâne observator. Situațiile cer poziționare clară, iar reacțiile tale vor fi mai intense, mai directe și mai greu de temperat. În paralel, conjuncția dintre Mercur și Venus favorizează claritatea mentală, dar și dorința de a exprima ceea ce simți, chiar dacă adevărul spus poate incomoda. Neptun, activând zona comunicării, poate aduce revelații legate de felul în care ai fost perceput sau de mesajele pe care le-ai transmis greșit în trecut.

BANI: Conjuncția Marte-Pluto poate indica o confruntare legată de bani comuni, resurse partajate sau obligații financiare asumate în trecut. Poate fi vorba de o renegociere de contract, o datorie care trebuie închisă sau o decizie radicală legată de o investiție. Mercur conjunct Venus îți oferă abilitatea de a negocia mai bine, de a cere ceea ce ți se cuvine și de a pune în valoare competențele tale.

DRAGOSTE: Viața afectivă intră într-o fază de adevăr crud, dar eliberator. Marte conjunct Pluto scoate la suprafață tensiuni acumulate, lupte de putere sau frustrări legate de control și autonomie în cuplu. Mercur conjunct Venus favorizează însă dialogul sincer și exprimarea nevoilor reale, fără ocolișuri. Dacă ești într-o relație stabilă, pot apărea discuții despre viitor, limite și spațiu personal. Dacă ești singur, atracțiile pot fi intense, magnetice, dar nu superficiale. Te interesează oameni care te provoacă mental și emoțional, nu simple flirturi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

