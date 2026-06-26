Horoscop săptămânal Vărsător 29 iunie - 3 iulie 2026. Atenția ta se concentrează masiv pe relațiile de cuplu și pe parteneriatele de afaceri, unde începe o perioadă de aur, plină de oportunități de asociere, contracte bănoase și armonie.

Totuși, în plan interior, ai nevoie de izolare pentru a procesa încheierea unei etape karmice sau a unor suferințe din trecut care acum ies la suprafață pentru a fi vindecate. Zona creativității, a speculațiilor financiare și a relațiilor romantice este complet bulversată. Experimentezi impulsuri artistice necontrolate, dar și decizii radicale luate în privința copiilor sau a modului în care îți petreci timpul liber, fiind predispus la excese și comportamente excentrice.

BANI: Luna Plină în Capricorn aduce scoaterea la lumină a unor dedesubturi financiare, cum ar fi descoperirea unei erori contabile din trecut sau plata unor penalități ascunse. Scapi de o datorie secretă. Jupiter intră în Leu și îți aduce contracte de afaceri extraordinare, parteneri potenți financiar și oportunitatea de a semna asocieri care îți vor crește veniturile rapid. Totuși, Marte conjuncție Uranus în Gemeni avertizează asupra unui risc uriaș de pierderi financiare prin jocuri de noroc, investiții pripite în criptomonede sau cheltuieli extravagante făcute pentru a impresiona pe cineva, golindu-ți contul într-o singură zi.

DRAGOSTE: Acesta este domeniul cel mai intens pentru tine. Jupiter intră în Leu și anunță o perioadă excelentă pentru căsătorie, logodnă sau atragerea unui partener generos și loial. Totuși, Luna Plină în Capricorn aduce la suprafață angoase și frici legate de trădare, care trebuie curățate. Marte conjuncție Uranus în Gemeni aduce o turnură șocantă în viața sentimentală: un flirt nevinovat se transformă instantaneu într-o pasiune nebună, sau partenerul actual îți face o surpriză de proporții, anunțându-te o sarcină neașteptată ori, din contră, cerând libertate totală într-un mod complet bizar.