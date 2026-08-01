Horoscop săptămânal Vărsător 3-7 august 2026

Soarele aflat în domeniul parteneriatelor și al căsătoriei formează un trigon excelent cu Saturn din sectorul comunicării locale și al drumurilor scurte. Acest aspect favorizează negocierea unor acorduri durabile și clarificarea oricăror discuții din viața de cuplu. În același timp, intrarea planetei Venus în domeniul călătoriilor lungi și al studiilor îți deschide mintea spre concepte noi și căutarea de inspirație culturală. Retrogradarea lui Chiron în domeniul căminului îți cere să reanalizezi unele chestiuni de familie.

BANI: Planul parteneriatelor de afaceri este extrem de bine aspectat în aceste zile. Soarele din sectorul parteneriatelor susținut direct de Saturn din domeniul comunicării locale îți oferă capacitatea de a purta negocieri extrem de clare și pragmatice. Propunerile tale contractuale sunt formulate impecabil, eliminând posibilitatea unor neînțelegeri ulterioare. De asemenea, intrarea lui Venus în domeniul studiilor și al colaborărilor internaționale poate aduce oportunități financiare noi legate de extinderea activității tale. În privința tranzacțiilor imobiliare de familie, retrogradarea lui Chiron sugerează o analiză mai atentă a actelor.

DRAGOSTE: În relația de cuplu domnește o atmosferă de cooperare și respect reciproc. Trigonul dintre Soarele din domeniul parteneriatelor și Saturn din sfera comunicării aduce discuții mature, pline de substanță, care rezolvă orice incertitudine. Reușiți să planificați activitățile viitoare cu un acord deplin. În plus, intrarea planetei Venus în domeniul călătoriilor aduce dorința de a organiza o escapadă romantică departe de agitația zilnică. Dacă nu ai o relație, dialogul sincer și ideile tale inovatoare pot atrage o persoană cultivată, întâlnită în timpul unui curs sau pe parcursul unei deplasări.