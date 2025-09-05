Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Vărsător 8-12 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Vărsător 8-12 septembrie 2025. Soarele și Mercur în conjuncție în Fecioară îți activează zona resurselor comune și a transformărilor interioare.

de Redactia Observator

05.09.2025
Poți rezolva chestiuni legate de credite, taxe, moșteniri sau bunuri împărțite. Este o săptămână în care ești forțat să fii practic și să privești în detaliu documentele financiare. Jupiter aduce șansa să obții un sprijin sau să găsești o soluție mai avantajoasă decât credeai.

Bani: În plan financiar, accentul cade pe banii altora sau pe resursele la comun. Poți renegocia un credit, poți primi un răspuns de la bancă sau poți încheia un partaj. Sextilul cu Jupiter arată că rezultatele pot fi favorabile, cu condiția să fii foarte atent la detalii. Poți avea și un câștig prin intermediul partenerului sau al unei colaborări.

Dragoste: În dragoste, săptămâna scoate în evidență nevoia de sinceritate. Dacă ești într-o relație, discuțiile se pot concentra pe intimitate, pe bani sau pe responsabilități comune. Mercur te ajută să formulezi clar ceea ce ai nevoie, iar Jupiter aduce o notă de înțelegere și sprijin. Dacă ești singur, atracția poate apărea printr-o persoană care îți inspiră profunzime și seriozitate, dar care vine cu o poveste complexă.

