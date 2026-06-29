Horoscop Scorpion luna iulie 2026 . Luna aduce pentru Scorpioni oportunităţi legate de străinătate, studii, carieră şi bani, dar şi o nevoie mai mare de disciplină în rutina zilnică. Nativii pot obţine clarificări importante în plan profesional şi financiar, în timp ce relaţiile de familie şi cele de cuplu cer mai mult echilibru.

Această lună aduce o expansiune mentală deosebită și oportunități legate de străinătate, dar cere o atenție sporită la rutina zilnică. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, iluziile legate de un stil de viață ideal sau de tratamente medicale miraculoase se risipesc, determinându-te să adopți obiceiuri practice și realiste. Luna Nouă în Rac deschide un capitol proaspăt legat de studii superioare, călătorii lungi sau clarificări legislative importante. Finalul lunii te propulsează în carieră, pe măsură ce Soarele trece în Leu și îți oferă autoritate maximă în fața superiorilor. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, sarcinile de la serviciu devin dificile, apărând blocaje administrative care îți testează răbdarea. Luna Plină în Vărsător de la sfârșitul lunii aduce un moment de bilanț în spațiul domestic și în relațiile cu familia.