Horoscop Taur luna septembrie 2025. Luna septembrie aduce pentru tine schimbări importante în plan social și relațional. Saturn retrograd în Pești te obligă să îți reevaluezi prieteniile și implicarea în grupuri.

Mercur și apoi Venus în Fecioară aduc energie practică și analitică în zona creativității și a activităților care îți fac plăcere. Eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie poate aduce un final de etapă într-o relație de prietenie sau în cadrul unui proiect colectiv. Pe 21 septembrie, Eclipsa de Soare în Fecioară marchează un nou început în creativitate sau chiar în relația cu copiii. Intrarea lui Marte în Scorpion pe 22 septembrie activează parteneriatele și poate aduce discuții mai intense, dar și ocazia de a aprofunda o relație.

Bani: Mercur și Venus în Fecioară te susțin în zona proiectelor creative care pot fi valorificate financiar. Este o perioadă favorabilă pentru a-ți transforma hobby-urile în surse de venit. Saturn retrograd îți atrage atenția să nu investești prea mult în relații de grup sau în promisiuni colective fără baze solide. Eclipsa de Soare în Fecioară poate aduce un nou proiect sau chiar o colaborare profitabilă. Marte în Scorpion intensifică negocierile financiare în parteneriate, dar și riscul de conflicte pe teme de bani.

Dragoste: Venus în Fecioară aduce analiză și claritate în viața sentimentală. Dacă ești într-o relație, vei simți nevoia să pui bazele mai solide și să discuți detaliile practice ale vieții de cuplu. Eclipsa de Lună în Pești poate scoate la lumină o problemă nerezolvată într-un cerc de prieteni care interferează cu relația ta. Pentru cei singuri, Eclipsa de Soare din Fecioară deschide un capitol nou în dragoste, cu posibilitatea de a întâlni pe cineva într-un context creativ sau profesional. Marte în Scorpion aduce pasiune intensă, dar și tensiuni dacă există rivalități sau gelozii.

