Horoscop Vărsător luna iulie 2026 . Luna aduce pentru Vărsători schimbări importante la locul de muncă, în sănătate şi în relaţiile oficiale. Nativii îşi pot reorganiza rutina, pot clarifica situaţii profesionale şi financiare, iar spre finalul lunii ajung într-un moment decisiv pentru identitatea lor şi viaţa de cuplu.

Această lună este dedicată reorganizării muncii zilnice, îmbunătățirii sănătății și clarificării relațiilor tale oficiale. Când Neptun începe retrogradarea în Berbec, confuzia din negocierile zilnice sau neînțelegerile cu rudele apropiate încep să dispară, permițându-ți să vezi adevăratele intenții din spatele unor cuvinte frumoase. Luna Nouă în Rac deschide un capitol proaspăt la locul de muncă, oferindu-ți șansa de a adopta o rutină mult mai sănătoasă și sarcini mai bine structurate. Relațiile devin prioritare spre finalul lunii, când Soarele trece în Leu și aduce lumină și căldură în viața de cuplu. Totuși, când Saturn retrogradează în Berbec, comunicarea oficială și deplasările scurte sunt blocate de reguli birocratice. Luna Plină în Vărsător se petrece chiar în sectorul identității tale, aducând un moment culminant de definire personală.