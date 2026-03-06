Aurul din Dubai se vinde cu discount: războiul din Orientul Mijlociu blochează transporturile

Aurul tranzacționat în Dubai se vinde în prezent cu discounturi semnificative față de prețul de referință global, pe fondul perturbărilor logistice generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Comercianții au început să reducă prețurile pentru a evita costurile tot mai mari de depozitare și finanțare, în contextul în care transporturile de lingouri au devenit mult mai dificile, relatează Bloomberg.

Potrivit unor surse din piață citate de Bloomberg, traderii oferă reduceri de până la 30 de dolari pe uncie față de benchmarkul global stabilit la Londra. Discounturile apar deoarece o parte dintre cumpărători au suspendat comenzile, reticenți să plătească costuri foarte mari pentru transport și asigurare fără garanția unei livrări rapide.

Dubai este unul dintre cele mai importante centre globale pentru rafinarea și redistribuirea aurului către piețele asiatice. Orașul funcționează și ca hub pentru transportul lingourilor provenite din Elveția, Regatul Unit și mai multe state africane.

Situația s-a complicat după ce spațiul aerian al Emiratele Arabe Unite a fost parțial închis, în urma atacurilor cu rachete lansate de Iran și a escaladării tensiunilor dintre Statele Unite, Israel și Teheran.

În mod obișnuit, aurul este transportat în cala avioanelor de pasageri. Reducerea drastică a zborurilor comerciale a blocat însă numeroase transporturi de lingouri. În același timp, traderii și firmele de logistică evită transportul pe cale terestră către aeroporturi din state vecine, precum Arabia Saudită sau Oman, din cauza riscurilor de securitate și a complicațiilor administrative la trecerea frontierelor.

Blocajele logistice au început să afecteze și livrările către India, una dintre cele mai mari piețe de consum pentru aurul provenit din Dubai. Mai multe transporturi au rămas blocate, deși o parte dintre ele au început să fie încărcate în avioane începând cu mijlocul săptămânii.

Renisha Chainani, analist la Augmont Enterprises, unul dintre cei mai mari dealeri de aur din India, a declarat că întârzierile au creat o lipsă temporară de aur fizic pe piața locală.

Cu toate acestea, cererea rămâne moderată, iar stocurile existente sunt încă suficiente. Chirag Sheth, consultant pentru Asia de Sud la Metals Focus, avertizează însă că problema ar putea deveni serioasă dacă perturbările logistice vor continua câteva luni.

Conflictul afectează și aprovizionarea cu doré, forma semi-rafinată de aur produsă la mine. Unele rafinării au raportat dificultăți în obținerea acestei materii prime.

Directorul general al rafinăriei MMTC-PAMP din India a declarat că aproximativ 10% din doré-ul companiei provenea de la o mină din Orientul Mijlociu, iar livrările au fost perturbate. În plus, costurile logistice pentru noile contracte au crescut cu aproximativ 60–70% de la începutul conflictului.

În paralel, prețul aurului pe piața spot a crescut puternic în 2026, depășind pragul de 5.000 de dolari pe uncie, după o apreciere de aproape 20% de la începutul anului. Totuși, volatilitatea s-a accentuat în ultimele zile, pe fondul întăririi dolarului american și al tensiunilor geopolitice din regiune.

