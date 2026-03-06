Un bărbat, audiat după ce ar fi amenințat cu moartea un medic de la "Marius Nasta", după decesul surorii sale

Antena Meniu Search
Un bărbat este audiat vineri seară de polițiștii de la Poliția Capitalei, după ce ar fi amenințat cu moartea o femeie medic de la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București. Suspectul ar fi recurs la amenințări după ce sora sa a murit în unitatea medicală, informează News.ro. 

Potrivit unor surse judiciare, medicul a sesizat poliția după ce a primit un apel pe telefonul spitalului de la un bărbat care s-a prezentat drept fratele pacientei decedate. În timpul convorbirii, acesta ar fi afirmat că intenționează să meargă la spital pentru a o ucide, susținând că „nu mai are nimic de pierdut” și că este pregătit chiar să ajungă la închisoare.

În urma sesizării, polițiștii au demarat verificări și au stabilit că bărbatul se pregătea să se deplaseze la spital. Pentru a preveni orice incident, oamenii legii l-au ridicat și l-au dus la Secția 18 Poliție București, unde este audiat.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească exact circumstanțele în care au fost făcute amenințările și ce măsuri legale se impun în acest caz.

