Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Medicii agresați la serviciu vor primi sprijin juridic din partea Colegiului Medicilor

Colegiul Medicilor din România a anunțat că va asigura, prin intermediul avocaților instituției, asistență juridică medicilor care sunt agresați în timpul exercitării profesiei, potrivit News.ro.

de Alexandru Badea

la 06.03.2026 , 22:15
Medicii agresați la serviciu vor primi sprijin juridic din partea Colegiului Medicilor - Arhivă

"Colegiul Medicilor din România (CMR) va oferi asistenţă juridică, prin intermediul avocaţilor care reprezintă CMR, în funcţie de fiecare caz în parte, medicilor agresaţi în timpul exercitării profesiei medicale", a anunţat, vineri, instituţia.

Potrivit procedurii publicate pe site-ul www.cmr.ro, de acest sprijin pot beneficia medicii membri ai CMR, care au fost agresaţi în timpul exercitării profesiei. Aceştia pot solicita sprijin printr-o cerere scrisă, transmisă după ce a fost sesizată Poliţia, iar la aceasta pot fi anexate copie după plângerea depusă la Poliţie, acte medicale, filmări sau înregistrări şi declaraţii ale martorilor.

Sprijinul acordat de CMR poate consta în consultanţă juridică iniţială, orientare privind demersurile legale care pot fi întreprinse, asistenţă juridică prin avocaţii care reprezintă CMR, reprezentare juridică sau sprijin instituţional. 

Articolul continuă după reclamă
Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

colegiul medicilor romania avocati asistenta juridica
Înapoi la Homepage
Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Ţara din UE în care oamenii primesc 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere și la maşină
Ţara din UE în care oamenii primesc 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere și la maşină
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților?
Observator » Evenimente » Medicii agresați la serviciu vor primi sprijin juridic din partea Colegiului Medicilor