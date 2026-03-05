Antena Meniu Search
Zelenski îl amenință pe Orban că ar putea trimite armata după el dacă nu deblochează ajutorul pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un mesaj dur la adresa premierului Ungariei, Viktor Orban, sugerând că dacă Budapesta continuă să blocheze ajutorul UE pentru Ucraina, armata i-ar putea face "o vizită".

de Alexandru Badea

la 05.03.2026 , 18:40
Zelenski sugerează că ar putea trimite armata după Orbán dacă blochează ajutorul pentru Ucraina - Profimedia

"Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Pentru ca să-l cheme şi să vorbească cu el în limba lor", a declarat Zelenski, într-o aluzie la liderul ungar.

Declarația vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Kiev și Budapesta, după ce Ungaria a blocat în repetate rânduri anumite pachete de sprijin pentru Ucraina în cadrul negocierilor europene.

Ungaria și Slovacia continuă să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, după ce, din 27 ianuarie, tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost întrerupt pe teritoriul Ucrainei. Kievul susține că oprirea livrărilor a fost provocată de un atac cu drone atribuit Rusiei, iar președintele Volodimir Zelenski afirmă că lucrările de reparație necesită timp.

În schimb, premierul ungar Viktor Orban și cel slovac Robert Fico acuză Ucraina că menține intenționat blocată conducta, considerând situația un gest de presiune politică asupra lor. Cei doi lideri spun că măsura ar fi legată de refuzul de a susține Kievul în războiul cu Rusia, dar și de opoziția lui Orbán față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

