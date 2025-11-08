Mercur este retrograd din 9 noiembrie 2025. Ce aduce şi ce se schimbă pentru zodii

Mercur intră în mişcarea aparent retrogradă pe 9 noiembrie, unde va rămâne până pe 29 noiembrie, oferindu-ne tuturor şansa de a încetini ritmul, de a reflecta și de a reconsidera direcția în care mergem.

Deși Mercur retrograd este adesea asociat cu confuzii și dificultăți de comunicare, această perioadă vine, de fapt, cu o energie mai profundă. Ea ne invită să reluăm discuții importante, să ne reevaluăm modul de gândire și, poate, să ne reconectăm cu persoane sau idei din trecut. Fenomenul astrologic se desfășoară în semnul Săgetătorului, iar spre finalul lunii, Mercur revine pentru scurt timp în Scorpion.

Iată cum va influența Mercur retrograd fiecare zodie şi ce schimbări aduce:

Berbec

Educaţia, aventura și conversațiile filozofice sunt în centrul atenției. Poate reiei planuri de călătorie, studii sau convingeri spirituale. Un mentor sau un prieten de departe ar putea reveni în viaţa ta cu sfaturi valoroase. Deși energia îți dă curaj, Mercur te îndeamnă să încetinești. Nu te grăbi să te înscrii la cursuri sau să tragi concluzii pripite. Reflectează la ce înseamnă libertatea pentru tine.

Taur

Pot apărea discuții legate de bani, investiții sau datorii vechi. Nu semna contracte importante acum. În schimb, analizează atent situația financiară și emoțională. Poate revin teme legate de vindecare sau terapie. O privire înapoi îți va oferi forță pentru a merge cu mai multă siguramţă înainte în decembrie.

Gemeni

Mercur retrograd aduce în atenţia ta zona relațiilor. Comunicarea cu partenerul, romantic sau de afaceri, poate fi tensionată. Un fost partener ar putea reveni sau ai putea vedea o relație actuală dintr-o nouă perspectivă. Evită deciziile drastice și amână semnarea contractelor. În schimb, întreabă-te ce ai nevoie cu adevărat de la ceilalți.

Rac

Rutina zilnică, sănătatea și munca sunt temele principale. Poți realiza că anumite obiceiuri sau sarcini nu te mai reprezintă. O problemă de sănătate mai veche ar putea reveni, cerând atenție. Este momentul ideal pentru a-ți revizui stilul de viață, dar nu pentru a începe diete sau joburi noi. Lucrează cu ce ai deja și ajustează-ți programul pentru echilibru.

Leu

Dragostea, creativitatea și plăcerea se află sub lupa lui Mercur retrograd. Poți fi tentat să reiei legătura cu o persoană din trecut sau să redeschizi un proiect artistic abandonat. În iubire, comunicarea poate fi confuză, fii clar și răbdător.

Fecioară

Casa, familia și emoțiile profunde sunt temele acestei perioade. Poți relua discuții importante cu membrii familiei sau poți confrunta tipare vechi din copilărie. În chestiuni de locuință, cumpărări, mutări sau renovări, pot apărea întârzieri. Nu forța schimbările acum; concentrează-te pe clarificarea nevoilor tale emoționale și pe ceea ce înseamnă „acasă” pentru tine.

Balanță

Comunicarea este zona ta de lucru în această perioadă. Posibile neînțelegeri cu rudele, vecinii sau colegii. Ai grijă la tehnologie și transport, verifică tot de două ori. Poți primi vești de la o cunoștință din trecut. Este un moment bun pentru a relua proiecte de scris sau pentru a reface planuri de studiu, dar exprimă-te cla.

Scorpion

Banii și valorile personale sunt în prim-plan. Revizuiește-ți bugetul și verifică-ți cheltuielile. Poate reapar resurse pierdute sau idei de a valorifica mai bine talentele tale. Din 19 noiembrie, Mercur revine în semnul tău, aducând introspecție profundă. Este o perioadă de transformare personală, modul în care gândești și comunici se schimbă semnificativ.

Săgetător

Mercur retrograd începe chiar în semnul tău, aducând o perioadă de reflecție personală. Poți fi înclinat să-ți pui întrebări despre identitate și scop. Atenție la felul în care te exprimi, e ușor să fii interpretat greșit.

Capricorn

Subconștientul, visele și spiritualitatea devin active. Poți avea revelații în urma viselor sau a introspecției. Vei simți nevoia de liniște și retragere. Pot apărea secrete sau amintiri vechi care cer înțelegere și eliberare. Nu forța acțiunea exterioară, acum se lucrează în interior. Ascultă-ți intuiția și odihnește-te.

Vărsător

Prietenii și comunitatea ta sunt sub influența lui Mercur retrograd. Poți relua legătura cu vechi prieteni sau poți reconsidera grupurile din care faci parte. Pot apărea mici încurcături în planurile sociale sau în mediul online. Este un moment potrivit pentru a evalua dacă oamenii din jurul tău îți susțin cu adevărat obiectivele.

Pești

Cariera și imaginea publică sunt zonele vizate. Proiectele profesionale pot întârzia sau necesita revizuiri. Poți fi contactat de un fost coleg sau superior. Nu este momentul ideal pentru interviuri sau lansări importante, dar este excelent pentru analiză și clarificare a direcției tale profesionale.

