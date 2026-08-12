Momentul în care fiul unui miliardar rus spulberă două persoane cu Lamborghini-ul și se înfige într-un bloc

Fiul unui miliardar rus, supranumit "oligarhul ortodox", a lovit cu un Lamborghini de 400.000 de euro două persoane pe trotuar, apoi a intrat într-un bloc din Ekaterinburg, în centrul Rusiei.

Fiul "oligarhului ortodox" Igor Altușkin, care finanțează biserici și un batalion implicat în războiul din Ucraina, a intrat marţi cu Lamborghini-ul familiei într-un bloc din Ekaterinburg, rănind un soldat întors de pe front, relatează siteul indepedent de ştiri în limba rusă Meduza.

Imaginile filmate de camerele de supraveghere arată cum bolidul iese de pe carosabil, intră pe trotuar, lovește mai multe trotinete, două persoane aflate în fața unui bloc și apoi se oprește în imobil.

Cine este Igor Altușkin, "oligarhul ortodox"

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Lamborghini-ul îi aparține omului de afaceri Igor Altușkin, proprietarul companiei Russian Copper Company, iar la volan se afla fiul său, David, care a fost rănit. Potrivit canalelor de Telegram din Rusia, automobilul are înregistrate 16 amenzi pentru depășirea vitezei.

Una dintre victime se întorsese recent din războiul din Ucraina și mergea în cârje. A suferit mai multe fracturi și un traumatism cranio-cerebral închis.

Timur Khalilov, în vârstă de 23 de ani, fost boxer profesionist, a fost și el rănit în accident. Bărbatul avea și el contract cu Ministerul rus al Apărării pentru a lupta în Ucraina.

Sponsorizează batalionul "Ural", care luptă în Lugansk

Forbes Rusia estimează averea lui Altușkin la 4,9 miliarde de dolari. The Moscow Times, publicație rusă independentă, a dezvăluit că miliardarul sponsorizează batalionul "Ural", o unitate de asalt a Ministerului rus al Apărării care luptă în regiunea Lugansk din Ucraina.

Soția lui Altușkin și unul dintre fiii săi au cetățenie britanică, iar familia deține o vilă și mai multe apartamente în Londra, potrivit informațiilor publicate de ziarul rus independent Novaya Gazeta.