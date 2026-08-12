Integrarea pe piața muncii a inteligenței artificiale va afecta, fără dubiu, în mod inegal angajații, ducând la scăderi salariale pentru lucrătorii debutanți și necalificați, dar la majorări pentru specialiștii cu studii superioare, arată un studiu la care au participat mii de companii din Germania.

AI ar putea tăia din salariile angajaților fără experienţă. Cine ar avea, în schimb, de câștigat - Shutterstock

Institutul a realizat un studiu pe 3.000 de companii germane care au integrat deja inteligența artificială în activitatea lor. Cercetarea, citată de AFP arată diferențe importante în ceea ce privește impactul tehnologiei asupra salariilor.

„Din perspectiva multor companii, inteligența artificială nu va afecta salariile în același mod pentru toți angajații. Cel mai adesea, acestea anticipează o scădere a salariilor pentru lucrătorii mai puțin experimentați”, a explicat cercetătoarea Ifo Anna Ruffert.

Aproximativ jumătate dintre companiile participante consideră că angajații cu mai puțin de cinci ani de experiență în câmpul muncii ar putea suferi reduceri de venituri ca urmare a integrării inteligenței artificiale.

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Angajații fără studii universitare, care au mai puțin de cinci ani de experiență profesională, sunt considerați printre cei mai vulnerabili la efectele automatizării. Doar 5.9% dintre companiile analizate consideră că AI ar putea duce la creșterea salariilor pentru această categorie de angajați.

În paralel, angajaţii cu studii superioare și experiență profesională îndelungată ar putea beneficia de pe urma creșterii productivității generate de I.A, potrivit Mediafax. Peste un sfert dintre companiile chestionate anticipează majorări salariale pentru angajații cu studii universitare și mai mult de cinci ani de experiență.

Diferențe apar și în funcție de domeniul de activitate

În sectorul serviciilor, 53.3% dintre companii estimează o scădere a salariilor pentru angajații fără studii universitare și cu mai puțin de cinci ani de experiență.

În comerț este estimată o scădere cu 47.9%, iar în industrie, 46.5. În sectorul construcțiilor proporția este mai redusă, de 39%.

Studiul a fost efectuat în contextul intensificării dezbaterilor la nivel internațional privind efectele integrării inteligenței artificiale asupra economiei globale.

Pe fondul acestei dezbateri, Organizația Internațională a Muncii (OIM) a subliniat că beneficiile de productivitate obținute prin tehnologie ar trebui să ajungă la toți lucrătorii.