Imagini deplorabile vin din Dolj, unde sute de pepeni pot fi văzuți cum se strică pe câmp. Deși recolta este bogată, prețurile au scăzut în ultima vreme, iar asta îi determină pe fermieri să își abandoneze culturile. Agricultorii spun că nu mai este rentabil să plătească oamenii pentru recoltare, în condițiile unui profit sub așteptări.

Pe o plantație, fructele stau abandonate și se strică sub soarele puternic. Deși recolta este bogată, fermierii spun că nu mai este rentabil nici măcar să o strângă de pe câmp. Am vorbit puțin mai devreme cu agricultorii, care mi-au spus că se confruntă cu o scădere semnificativă a prețurilor.

Un kilogram de pepene a ajuns să se vândă en-gros cu mai puțin de 50 de bani. Fermierii susțin că acest preț nu acoperă nici pe departe costurile de producție. Ei spun că ajung să cheltuiască mai mult pentru recoltare decât ar putea câștiga din vânzarea pepenilor.

În aceste condiții, mulți aleg să lase fructele pe câmp. Problema este și mai mare, spun agricultorii, pentru că tot mai puțini au acces direct la piețe, în timp ce intermediarii cumpără marfa la prețuri foarte mici și ajung să aibă întâietate la vânzare.

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