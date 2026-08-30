Cod portocaliu de vijelii în Suceava. Grindină de până la 4 cm și ploi torențiale în mai multe localități
Cod portocaliu de vijelii în Suceava. Grindină de până la 4 cm și ploi torențiale în mai multe localități - Shutterstock
Mai multe localități din județul Suceava se află, duminică după-amiază, sub cod portocaliu de vijelii. Meteorologii avertizează că, într-un interval de o oră, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și grindină de dimensiuni medii.
Avertizarea este valabilă între orele 16:30 și 17:30 și vizează localitățile Frasin, Vama, Vatra Moldoviței, Cacica, Frumosu și Mănăstirea Humorului, din județul Suceava.
În zonele vizate se vor semnala local averse torențiale, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25...40 l/mp.
Fenomenele vor fi însoțite de frecvente descărcări electrice și de grindină de dimensiuni medii, cu diametrul cuprins între 2 și 4 centimetri.
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