Axios: Şeful CIA le-a propus ruşilor un summit trilateral Trump - Putin - Zelenski

Şeful CIA, John Ratcliffe, i-a propus preşedintelui Federaţiei Ruse un summit trilateral Trump - Putin - Zelenski, scrie publicaţia americană Axios, care citează două surse cu informaţii pe subiect. Este cel mai nou punct de discuţie pus pe tapet, pe care directorul CIA l-ar fi avut în timpul scurtei sale vizite la Moscova.

Unul dintre scopurile vizitei lui Ratcliffe în Rusia a fost să afle dacă şefii serviciilor secrete moscovite ar putea să îl convingă pe Vladimir Putin să reia negocierile cu Ucraina, mediate de SUA, spun sursele citate de Axios.

Este pentru prima dată când şeful CIA se implică în eforturile diplomatice de a găsi o cale pentru negocieri între cele două ţări aflate în război.

Încă de vineri, Zelenski a fost informat de oficiali americani despre vizita lui Ratcliffe la Mosciva şi de propunerea pentru un summit trilateral. Nu e pentru prima oară când administraţia Trump propune un astfel de summit, iar Zelenski a fost de acord cu ideea, însă nu şi Putin.

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Vizita directorului CIA la Moscova

Reamintim, Ratcliffe a făcut o vizită de câteva ore la Moscova în care s-a întâlnit cu şeful SVR Serghei Narîşkin şi cu directorul FSB, Aleksander Bortnikov.

New York Times a scris că Ratcliffe l-a avertizat pe Bortnikov despre cât de rău stau lucrurile pe front pentru Rusia şi că ar trebui să ia în calcul o înţelegere cu Ucraina, înainte ca situaţia să devină mai rea de atât. Ratcliffe crede că Bortnikov ar fi interesat de reluarea eforturilor diplomatice.

În contrapondere, oficialii ucraineni sunt sceptici că Putin ar vrea pace. Ba dimpotrivă: au informaţii că Rusia pregăteşte escaladarea conflictului.