A dat faliment și a ajuns la închisoare. După ce a ieșit, a devenit un nume important în industria alimentară

La doar 31 de ani, Henry John Heinz se afla într-una dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale. Compania pe care o fondase intrase în faliment, creditorii îl acuzau de fraudă, iar el ajunsese chiar să fie arestat. Nimic nu anunța că, ani mai târziu, avea să devină un nume mare în industria alimentară.

Povestea lui Heinz a început în Pittsburgh, unde cultiva hrean pe o bucată de teren oferită de tatăl său. În 1869, a pus bazele primei sale companii și a început să producă și să vândă hrean, murături, oțet și alte produse alimentare, scrie presa elenă.

Heinz şi-a început afacerea cultivând hrean pe o bucată de teren dăruită de tatăl lui

Una dintre ideile sale a fost să își vândă hreanul în sticle transparente. Într-o perioadă în care mulți producători foloseau recipiente închise la culoare pentru a ascunde calitatea slabă a produselor, Heinz a ales să le arate cumpărătorilor exact ce cumpără.

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Strategia nu a fost suficientă pentru a salva prima afacere. În 1875, compania a intrat în faliment, iar Heinz a rămas cu datorii importante. A fost urmărit de creditori și chiar închis, însă nu a renunțat la ideea de a construi o nouă afacere.

După ce prima afacere a dat faliment, Heinz a rămas cu datorii mari, însă nu a renunţat la ideea de a o lua de la capăt

La scurt timp, a fondat o altă companie împreună cu fratele și vărul său, de această dată folosindu-și propriul nume: H. J. Heinz.

Heinz a mizat pe calitate, curățenie și transparență. Fabricile sale erau considerate neobișnuit de curate pentru acea perioadă și erau deschise publicului. A acordat o atenție deosebită atât igienei produselor, cât și condițiilor de muncă.

În 1876, Heinz a lansat Tomato Catsup, compania cunoscută pentru ketchupurile lor

În 1876, compania a lansat Tomato Catsup, iar produsele Heinz au început să se răspândească și în afara Statelor Unite. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, compania avea deja zeci de produse.

Tot atunci a apărut celebrul slogan "57 Varieties". Deși compania comercializa mai mult de 57 de produse, numărul a fost ales pentru că era ușor de memorat și a devenit rapid parte din identitatea brandului.

La începutul secolului XX, Heinz a mers și mai departe cu strategia bazată pe transparență. Într-o perioadă în care industria alimentară americană era criticată pentru folosirea unor substanțe și coloranți, compania a susținut reguli mai stricte și standarde mai ridicate pentru producători.

Heinz a sprijinit inclusiv adoptarea în 1906 a Pure Food and Drug Act, una dintre primele legi importante din SUA privind siguranța alimentelor și medicamentelor.

Henry John Heinz a murit în 1919, lăsând în urmă o companie care devenise deja un nume cunoscut la nivel internațional. Povestea brandului nu a început însă cu succesul, ci cu un faliment care aproape l-a făcut să piardă totul.