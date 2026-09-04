Compania care nu a concediat niciun angajat de aproape 100 de ani. Cum vrea să treacă şi de revoluţia AI

În timp ce tot mai multe companii din întreaga lume reduc numărul de angajați și înlocuiesc anumite posturi cu inteligența artificială, o companie americană cu o istorie de peste 100 de ani încearcă să demonstreze că tehnologia și siguranța locurilor de muncă pot merge împreună.

Compania care şi-a concediat niciun angajat de aproape 100 de ani. Cum vrea să treacă şi de revoluţia AI - Sursa: Profimedia

Torani, producător de siropuri și băuturi aromatizate din California, susține că nu a concediat niciun angajat din motive economice de la Marea Criză din anii 1930. Compania a trecut astfel prin recesiuni, criza financiară din 2008 și pandemia de COVID-19 fără să renunțe la oameni, relateză Yahoo Finance.

Torani, producător de siropuri și băuturi aromatizate din California, spune că nu a concediat niciun angajat din 1930

Acum, însă, Torani se confruntă cu o nouă provocare: ascensiunea inteligenței artificiale.

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Melanie Dulbecco, directoarea generală a companiei, conduce Torani de 35 de ani și spune că tehnologia va schimba radical modul în care se lucrează. Marea întrebare este cum poate compania să adopte inteligența artificială fără să renunțe la tradiția sa de a păstra angajații.

CEO Torani, despre provocarea inteligenţei artificiale: "Abordarea noastră va rămâne aceeași"

"Lucrurile se vor schimba dramatic și vom trece cu toții prin această perioadă împreună, însă abordarea noastră va rămâne aceeași", a declarat Dulbecco pentru Fortune.

Potrivit acesteia, obiectivul companiei este să găsească modalități prin care noile tehnologii să creeze locuri de muncă mai bune, nu să elimine angajați.

Dulbecco s-a alăturat companiei în 1991, când Torani avea doar nouă angajați și venituri anuale de aproximativ 700.000 de dolari.

Compania fusese fondată în 1925, la San Francisco, de imigranți italieni care produceau manual siropuri pentru aromatizarea băuturilor. De-a lungul deceniilor, afacerea și-a schimbat și și-a extins activitatea, iar în prezent Torani este cunoscută mai ales pentru siropurile folosite în cafea, cocktailuri și băuturi răcoritoare.

De la doar cinci tipuri de siropuri, compania a ajuns să aibă peste 150 de produse.

În prezent, Torani estimează că va obține venituri de peste 800 de milioane de dolari, având aproximativ 500 de angajați. Potrivit directorului general, compania a înregistrat, în medie, o creștere anuală a veniturilor de aproximativ 20% în ultimii 35 de ani.

Filosofia companiei

Pentru Melanie Dulbecco, filosofia companiei este diferită de cea a multor corporații.

În timp ce numeroase afaceri pun rezultatele financiare pe primul loc și privesc angajații ca pe o resursă necesară pentru atingerea obiectivelor, Torani spune că a ales abordarea inversă.

"Majoritatea companiilor se concentrează pe rezultatele financiare, iar oamenii devin instrumente. Noi privim lucrurile invers și funcționează foarte bine pentru noi", a explicat Dulbecco.

La începutul anilor ’90, Torani a primit o propunere importantă din partea Starbucks, pe atunci un lanț mult mai mic decât gigantul global de astăzi. Compania americană a fost abordată pentru a produce siropuri sub marcă proprie.

Decizia a provocat însă dezbateri intense în interiorul Torani. Conducerea a analizat inclusiv dacă un astfel de contract ar transforma compania într-un producător axat în principal pe costuri mici, în detrimentul calității produselor care o diferențiau de concurență.

Torani a ales, în cele din urmă, să își păstreze propria direcție.

Astăzi, compania se află în fața unei provocări similare, dar de o amploare mult mai mare. Inteligența artificială promite să transforme numeroase locuri de muncă, iar multe companii văd în această tehnologie o oportunitate de a reduce costurile și numărul de angajați.

Pentru Torani, miza este alta: să adopte tehnologia fără să rupă tradiția care a ajutat compania să treacă prin mai bine de un secol de crize fără concedieri.