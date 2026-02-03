UDMR cere Guvernului reducerea impozitelor locale, prin ordonanță de urgență

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că va solicita Guvernului să reanalizeze taxele locale, inclusiv în cazul persoanelor cu dizabilități, subliniind că este vorba despre o chestiune de ordin moral. Acesta a avertizat că statul trebuie să acționeze în interesul cetățenilor, deoarece guvernarea nu poate fi susținută politic atunci când se face împotriva societății. În urma protestelor din Harghita, din weekend, Kelemen Hunor propune ca taxele să fie diminuate cu 50%, la categoriile pe care le vor decide primarii.

”Presiunea asupra cetăţenilor e uriaşă, puterea de cumpărare a scăzut şi Guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările nu au fost foarte corecte, mai ales, acum vedem, la începutul anului, cu taxele locale. Şi este o presiune care apasă pe fiecare cetăţean, mai ales pe cei vulnerabili, persoanele cu dizabilităţi, oameni cu venituri mici şi dacă tu nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea. Şi aici, şi eu sunt de acord că trebuie să se găsească o soluţie şi vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, aşa cum a făcut şi săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării şi din Apuseni, până la aprobarea bugetelor locale, care se va întâmpla undeva în martie, autorităţile locale, primarii să aibă posibilitatea de a da reduceri de 50% din taxa pentru maşini, între limita minimă şi limita maximă, bineînţeles cum este stabilit în lege, fiindcă este o posibilitate de a ajuta persoanele vulnerabile, şi la persoanele cu dizabilităţi trebuie să ne întoarcem”, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Antena 3 CNN.

"Nu e semn de slăbicune"

El a precizat că asta nu înseamnă că Guvernul este slab. ”Nu e o chestiune de slăbiciune, că cineva a zis că nu poate Guvernul să dea înapoi, că e un semn de slăbiciune. Nu. Este un semn de înţelepciune, de maturitate. Când vezi ce consecinţe sunt, ce efecte sunt, după deciziile luate, să te întorci şi să corectezi acele decizii, eu cred că este un semn de maturitate”, a subliniat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai afirmat că, în cazul persoanelor cu handicap, nu e o chestiune politică, ”nu e o chestiune economică, ci e o chestiune morală şi asta trebuie să înţeleagă şi cei de la Finanţe şi premierul”.

”La PSD sunt şi alte propuneri, nu vreau să mă pronunţ, fiindcă încă nu am văzut propunerile. Discuţiile au fost deja pentru pensionari, în 2025, cu o plată, cum am făcut şi în 2025, one-off, de două ori, sau o singură dată, depinde, dar important este să dăm din bugetul ţării pentru acele persoane care au pensiile foarte mici, până la 3.000 lei, 3.500, trebuie stabilit, pragul, o compensare, un ajutor. Un ajutor, fiindcă am avut, totuşi, o inflaţie de 10% aproape, care nu a fost compensate”, a menţionat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a arătat că această abordare este o abordare responsabilă.

”Sigur, disputele politice sunt dispute politice, dar guvernarea e pentru oameni. Şi oamenii ce simt în acest moment, şi au dreptate, că toată povara a fost pusă pe ei şi, pe partea cealaltă, la reducerea de cheltuieli, nu spun că nimic, dar mult mai puţin decât ar fi trebuit. Şi statul, dacă nu dovedeşte că este pentru cetăţeni, atunci, la un moment dat, guvernarea va rămâne fără susţinere politică. Şi nu se poate guverna împotriva societăţii”, a ţinut să arate liderul UDMR.

UDMR anunţă că iniţiază revizuirea taxelor locale

UDMR a anunţat că iniţiază revizuirea taxelor locale, apreciind că nemulţumirea oamenilor este justificată. De asemenea, UDMR urmăreşte reintroducerea de facilităţi fiscale pentru anumite categorii de persoane vulnerabile, dar şi un ajutor pentru pensionarii cu venituri mici.

”Reacţiile de nemulţumire şi frustrare din partea cetăţenilor sunt justificate. În ultimele săptămâni, am folosit fiecare ocazie pentru a asculta plângerile lor. Am fost prezenţi la proteste, am organizat audienţe şi dorim să îi ajutăm cu toate forţele noastre. De aceea, UDMR iniţiază astăzi, în mod oficial la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autorităţile administraţiei publice locale să poată reduce taxele, până la adoptarea bugetelor, în limitele prevăzute de lege, şi să reintroducă facilităţile fiscale”, anunţă, marţi, UDMR, într-un comunicat de presă.

