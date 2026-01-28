Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O femeie din Vaslui, obligată să plătească taxa de salubrizare după moarte

De moarte şi de taxe nu scapă nimeni. Însă la Vaslui, aplicarea măsurii a fost dusă şi mai departe. Nici măcar moartea nu te opreşte să plăteşti gunoiul.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 12:38
O femeie din Vaslui, obligată să plătească taxa de salubrizare după moarte Coş de gunoi stradal - Profimedia

I s-a întâmplat unei femei care a murit la sfârşitul anului trecut, iar familia defunctei s-a trezit că trebuie să achite taxa de salubrizare şi pentru anul în curs.

Cu taxă şi după moarte

Asta deşi în apartamentul femeii nu mai locuieşte nimeni, pentru că fiul femeii stă în Iaşi.

Articolul continuă după reclamă

„Asta deja nu se mai numeste taxã de salubrizare, ci taxã de înavuţire pentru cã nu e firesc sã plãteşti un serviciu atât timp cât nu beneficiezi de el. Dacã apartamentul în care a locuit mama mea a rãmas gol, iar el nu mai genereazã nici mãcar un coş de gunoi tot anul, de ce sã plãtesc aceastã taxã? Eu îmi achit taxa acolo unde locuiesc, în Iaşi, dar se pare cã la Vaslui şi dupã moarte eşti bun de platã”, a declarat fiul femeii pentru Vremea Nouă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vaslui taxe
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Inedit » O femeie din Vaslui, obligată să plătească taxa de salubrizare după moarte