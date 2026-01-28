O femeie din Vaslui, obligată să plătească taxa de salubrizare după moarte

De moarte şi de taxe nu scapă nimeni. Însă la Vaslui, aplicarea măsurii a fost dusă şi mai departe. Nici măcar moartea nu te opreşte să plăteşti gunoiul.

I s-a întâmplat unei femei care a murit la sfârşitul anului trecut, iar familia defunctei s-a trezit că trebuie să achite taxa de salubrizare şi pentru anul în curs.

Cu taxă şi după moarte

Asta deşi în apartamentul femeii nu mai locuieşte nimeni, pentru că fiul femeii stă în Iaşi.

„Asta deja nu se mai numeste taxã de salubrizare, ci taxã de înavuţire pentru cã nu e firesc sã plãteşti un serviciu atât timp cât nu beneficiezi de el. Dacã apartamentul în care a locuit mama mea a rãmas gol, iar el nu mai genereazã nici mãcar un coş de gunoi tot anul, de ce sã plãtesc aceastã taxã? Eu îmi achit taxa acolo unde locuiesc, în Iaşi, dar se pare cã la Vaslui şi dupã moarte eşti bun de platã”, a declarat fiul femeii pentru Vremea Nouă.

