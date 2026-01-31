Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine

Dacă noi românii dârdâim la -20 de grade, nu acelaşi lucru se poate spune despre oamenii care locuiesc în „cel mai rece oraş din lume” şi asta pentru că aici temperaturile record ajung şi la -71 de grade C. Pentru asta, localnicii sunt nevoiţi să poarte şi 10 straturi de haine pentru a ieşi afară.

Este vorba de Iakutsk, un oraş situat în Siberia, Rusia şi care este cunoscut ca fiind cel mai rece oraș din lume. În timpul lunilor de iarnă, se bucură de foarte puține ore de lumină naturală, atingând cel mai scăzut nivel în ianuarie, când lumina zilei durează doar patru ore. Temperatura medie aici este de -45°C, dar pe 5 februarie 1891 s-a atins un minim record de -71°C, o temperatură cu adevărat greu de susținut pentru mult timp.

Orașul are 355.000 de locuitori, iar toată lumea duce o viață „normală”. Mulți lucrează „pe căldură” în minele de diamante, așa că nu simt în mod deosebit impactul frigului sau al lipsei de lumină, în timp ce școlile se închid când temperaturile devin excesiv de scăzute.

Cum fac față localnicilor unor temperaturi atât de scăzute?

Articolul continuă după reclamă

După cum au documentat mulți dintre ei pe rețelele de socializare, aceștia trebuie să se înfășoare în cel puțin 10 straturi de haine, ceea ce, după cum vă puteți imagina, face mișcarea destul de incomodă. De asemenea, își lasă adesea mașinile pornite sau acoperite pentru a preveni înghețul, scrie Fan Page.

Cât despre dieta lor, aceasta se bazează în principal pe carne și pește, deoarece aproape nicio legumă nu poate rezista frigului. YouTuber-ul Kiun B., născut și crescut în Iakutia, vorbește în mod regulat online despre condițiile dure în care trăiește. Recent, de exemplu, a explicat: „Este absolut necesar să porți mai multe straturi de haine. Genunchii sunt deosebit de predispuși la degerături în condiții de frig atât de extrem. Nu ar trebui să lași nicio zonă a corpului expusă, altfel riști să suferi degerături”. Câți oameni ar putea supraviețui într-un astfel de loc?

