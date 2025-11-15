Veşti incredibile pentru iubitorii de pisici. Medicii japonezi au descoperit un medicament care poate dubla sau chiar tripla viaţa pisicilor. Felinele ar putea trăi astfel peste 30 de ani. Injecţia va trata o boală cronică pe care o dezvoltă opt din zece pisici odată cu înaintarea în vârstă.

Tratamentul descoperit de japonezi are la bază o proteină din sânge, care a fost modificată în laborator. Cercetătorii cred că aceasta ar putea fi folosită, în viitor, şi pentru oameni.

"În timpul cercetărilor mele, am descoperit o proteină numită AIM, pe care am continuat să o studiez de atunci. Am descoperit că această proteină ar putea fi folosită pentru a trata pisicile şi oamenii", a declarat Toru Miyazaki, medic cercetător.

Proteina devine inactivă odată cu trecerea timpului, astfel că toxinele nu mai sunt eliminate corespunzător. Vaccinul ar urma să reactiveze celula şi să încetinească sau chiar să vindece boala renală a felinelor.

Articolul continuă după reclamă

"Cele mai multe pisici dezvoltă, eventual, o boală a rinichilor. Din acest motiv, cred că tratamentul bazat pe AIM poate salva vieţile pisicilor", susţine Toru Miyazaki, medic cercetător.

"Terapia acţionează asupra inflamaţiei şi a degradării celulelor sangvine", a spus şi medicul veterinar Radu Aronescu.

Vaccinul japonez ar putea creşte speranţa de viaţă a pisicilor până la 30 de ani. În prezent, o treime dintre pisicile cu vârste de 10 ani dezvoltă o problemă renală. Procentul ajunge la 80 la sută în cazul pisicilor ce ating la 15 ani.

"În calitate de medic, scopul meu e să-i vindec pe cei ce suferă, indiferent de costuri. Chiar dacă nu aduce profit, dacă un tratament poate fi făcut pentru a ajuta, eu cred că trebuie să fie creat", a mai spus Toru Miyazaki, medic cercetător.

Medicii români cred că terapia inventată de japnezi poate prelungi viaţa pisicilor dar nu sunt foarte optimişti că s ar putea ajunge la 30 de ani.

"Viaţa unor pisici depinde de foarte mulţi alţi factori, cum ar fi genetica, mediu, boli de inimă, infecţii, degenerări, deci tratamentul sigur nu poate garanta 30 de ani. Între 15 şi 20 de ani, cu siguranţă", susţine medicul veterinar Radu Aronescu.

Tratamentul a fost finanţat prin donaţii de peste 2 milioane de dolari şi, până acum, a trecut testele clinice. Medicamentul ar urma să apară pe piaţă în următoarele luni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați gândit să cumpărați mai puține cadouri anul acesta din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰