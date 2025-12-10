Antena Meniu Search
x

Curs valutar

A comandat de 700 de euro într-un restaurant din Veneţia şi a plecat fără să plătească

Un turist străin a comandat de 700 de euro într-un restaurant cunoscut de lângă Piazza San Marco, Veneţia, şi a plecat fără să plătească. În timpul cinei, a prezentat mai multe bonuri de la magazinele de lux ca să dea de înţeles că este bogat.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 15:45
A comandat de 700 de euro într-un restaurant din Veneţia şi a plecat fără să plătească Veneţia, piaţa San Marco - Profimedia

Doar că atunci când a trebuit să achite efectiv, s-a făcut nevăzut. Bărbatul de 47 de ani este acum cercetat în stare de libertate pentru bancrută frauduloasă, scrie Il Messaggero.

A plecat fără să plătească

Turistul a luat cina şi a consumat o sticlă de vin scumpă. Şi-a prezentat carduri de credit şi facturi cu sume astronomice provenite de la unele magazine de lux din zonă.

Articolul continuă după reclamă

Așa-zisele facturi nu erau de fapt decât simple oferte de preț. În plus, carabinierii au găsit asupra suspectului carduri de credit, cartele telefonice și diverse documente, probabil folosite pentru a-și întări „personajul” în vederea comiterii unor infracțiuni similare. Incidentul a ieșit la iveală în timpul unei serii de controale desfășurate weekendul trecut de către carabinierii unității navale a comandamentului provincial.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

turist restuarant venetia
Înapoi la Homepage
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: &#8220;E mai bine să nu ştie lumea&#8221;
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut probleme cu peştele congelat?
Observator » Inedit » A comandat de 700 de euro într-un restaurant din Veneţia şi a plecat fără să plătească