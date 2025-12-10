A comandat de 700 de euro într-un restaurant din Veneţia şi a plecat fără să plătească

Un turist străin a comandat de 700 de euro într-un restaurant cunoscut de lângă Piazza San Marco, Veneţia, şi a plecat fără să plătească. În timpul cinei, a prezentat mai multe bonuri de la magazinele de lux ca să dea de înţeles că este bogat.

Doar că atunci când a trebuit să achite efectiv, s-a făcut nevăzut. Bărbatul de 47 de ani este acum cercetat în stare de libertate pentru bancrută frauduloasă, scrie Il Messaggero.

A plecat fără să plătească

Turistul a luat cina şi a consumat o sticlă de vin scumpă. Şi-a prezentat carduri de credit şi facturi cu sume astronomice provenite de la unele magazine de lux din zonă.

Articolul continuă după reclamă

Așa-zisele facturi nu erau de fapt decât simple oferte de preț. În plus, carabinierii au găsit asupra suspectului carduri de credit, cartele telefonice și diverse documente, probabil folosite pentru a-și întări „personajul” în vederea comiterii unor infracțiuni similare. Incidentul a ieșit la iveală în timpul unei serii de controale desfășurate weekendul trecut de către carabinierii unității navale a comandamentului provincial.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰