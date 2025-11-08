Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Motanul Larry, "gardianul" premierilor Marii Britanii, va deveni personaj de film. Care e povestea lui

Motanul Larry, angajat de 15 ani ca şef al vânătorilor de şoareci din reşedinţa oficială a premierilor britanici, va deveni vedeta unui film documentar.

de Redactia Observator

la 08.11.2025 , 20:30

Popularitatea lui este de necontestat: primeşte la reşedinţa din Downing Street 10.000 de scrisori de la admiratori, bomboane şi jucării care sunt păstrate la loc de cinste. Motanul are şi cont pe reţelele sociale şi peste 800.000 de urmăritori.

Doar presa pare să nu îl mai suporte. Reporterii spun că a devenit prea gras și leneș şi este dependent de asistența socială.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pisica anglia marea britanie
Înapoi la Homepage
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta?
Observator » Ştiri externe » Motanul Larry, "gardianul" premierilor Marii Britanii, va deveni personaj de film. Care e povestea lui