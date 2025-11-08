Motanul Larry, angajat de 15 ani ca şef al vânătorilor de şoareci din reşedinţa oficială a premierilor britanici, va deveni vedeta unui film documentar.

Popularitatea lui este de necontestat: primeşte la reşedinţa din Downing Street 10.000 de scrisori de la admiratori, bomboane şi jucării care sunt păstrate la loc de cinste. Motanul are şi cont pe reţelele sociale şi peste 800.000 de urmăritori.

Doar presa pare să nu îl mai suporte. Reporterii spun că a devenit prea gras și leneș şi este dependent de asistența socială.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰