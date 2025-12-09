Locul din Europa unde 30 de oameni împart aceeași mașină. Iau pe rând cheia de la un bar şi se trec pe caiet

Un sat din Franţa a reinventat modul în care oamenii pot împărți un vehicul. De patru ani, aproximativ 30 de localnici folosesc aceeași mașină, reduc costurile și își diminuează amprenta de carbon, totul datorită unei organizări impecabile.

În Pont-de-Barret, o localitate liniștită din sud-estul Franței, o Citroën ZX veche a ajuns să fie nu doar un mijloc de transport, ci un adevărat proiect comunitar. Oricine o poate conduce, iar vehiculul a devenit parte din identitatea satului, relatează Franceinfo.

Într-o dimineață obișnuită, la ora 9:00, Diane, lucrătoare agricolă la mai multe ferme din zonă, preia mașina pentru drumurile ei zilnice. Ea folosește de obicei bicicleta electrică, dar explică de ce are nevoie uneori de automobil: "Pentru traseele scurte nu am nicio problemă, dar când combin munca cu întâlniri în diverse locuri, vin să iau mașina". Spune că salariul modest nu i-ar fi permis achiziția unei mașini noi, iar sistemul actual îi oferă soluția ideală: "Ne împărțim cheltuielile, ceea ce este un avantaj. Ecologic vorbind, e mai bine ca o singură mașină să fie folosită de mai multe persoane, decât să polueze doar pentru una".

Unul dintre elementele care fac posibil acest model este organizarea comunității. Cheile mașinii sunt păstrate la barul din sat, deschis de la 7 dimineața până seara târziu. Pomme, proprietara localului, le are mereu la îndemână și susține cu entuziasm inițiativa: "Nu e ceva obișnuit, dar spiritul satului este unul bazat pe ajutor reciproc și încredere. Mă bucură și sunt mândră că pot contribui".

Cum a apărut ideea și cum funcționează sistemul

Conceptul a fost lansat în urmă cu patru ani de Xavier, un localnic care a observat cât de multe mașini stau nefolosite în gospodării. A convins un vecin să pună la dispoziție un vehicul care zăcea în garaj, iar restul comunității a fost rapid atrasă de idee.

Mașina este pe numele lui, inclusiv asigurarea, dar utilizatorii contribuie la costuri în mod transparent. Tariful este de 25 de cenți pe kilometru, iar totul se notează într-un caiet — de la distanțe la alimentări. "Notezi câți kilometri ai făcut și suma aferentă. Dacă alimentezi, se scade din ce ai de plătit. E simplu și clar", explică Xavier.

Vehiculul parcurge chiar și 10.000 de kilometri pe an, semn că modelul funcționează excelent.

O aplicație, rezervări rapide și legături noi între oameni

După-amiaza, mașina este preluată de Jules, care o rezervase printr-o aplicație folosită de locuitori. Grupul de discuție creat pe telefon a transformat acest sistem nu doar într-un mecanism de mobilitate, ci într-un mod de a consolida comunitatea. "Ne-a ajutat să ne cunoaștem mai bine. Unii ne erau prieteni deja, alții nu, dar acum interacționăm pentru că împărțim mașina", spune el.

Inițiativa a inspirat și alte comunități. În satul Crets, spre exemplu, 40 de șoferi folosesc în comun șapte vehicule, un semn clar că modelul de partajare auto rurală câștigă teren.

Acest sistem, născut din nevoia de economisire și preocuparea pentru mediu, demonstrează că solidaritatea poate transforma chiar și o mașină veche într-un instrument modern de mobilitate comunitară.

