O insulă privată din Delta Dunării, vândută la preţ de penthouse în Bucureşti. Resortul, redus la jumătate

Un resort exclusivist amplasat pe propria insulă în Delta Dunării a fost scos la vânzare pentru 600.000 de euro, după o reducere de peste 50% față de prețul inițial de 1,3 milioane de euro. Proprietatea din Maliuc, situată pe brațul Sulina, este complet funcțională și include unități de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună și pontoane, fiind prezentată drept una dintre cele mai atractive oportunități turistice premium din România.

Un resort amplasat pe propria insulă în Delta Dunării este scos la vânzare cu un preţ redus la 600.000 de euro, după ce iniţial a fost listat la 1,3 milioane de euro.

Unităţi de cazare, restaurant şi piscină

Proprietatea, reprezentată de Romania Sotheby's International Realty, este situată în satul Maliuc, pe braţul Sulina, la o distanţă de doar 25 de kilometri de oraşul Tulcea, şi oferă o insulă privată, infrastructură turistică funcţională şi acces direct la unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa.

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"Reducerea de 54% transformă proprietatea într-una dintre cele mai atractive oportunităţi din segmentul activelor turistice premium, într-un context în care investiţiile în destinaţii orientate către natură şi experienţe autentice continuă să câştige interes la nivel internaţional. Resortul este complet operaţional şi dispune de unităţi de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane şi spaţii dedicate petrecerii timpului în aer liber, fiind conceput atât pentru exploatare turistică, cât şi pentru utilizare privată. Amplasarea pe propria insulă oferă un nivel ridicat de intimitate, dar şi acces rapid către principalele trasee turistice şi zone de interes din Delta Dunării", se arată într-un comunicat al companiei imobiliare, potrivit Agerpres.

Delta Dunării, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO şi recunoscută drept una dintre cele mai importante rezervaţii ale biosferei din Europa, atrage anual turişti români şi străini, interesul pentru proprietăţi capabile să ofere experienţe exclusiviste fiind în continuă creştere. Spre deosebire de investiţiile hoteliere convenţionale, proprietăţile amplasate pe insule private sunt extrem de rare în România, oferta fiind limitată atât de cadrul natural protejat, cât şi de disponibilitatea redusă a unor astfel de active pe piaţă.

Romania Sotheby's International Realty este singura companie de consultanţă imobiliară din România specializată în promovarea şi tranzacţionarea proprietăţilor istorice şi artistice, parte a patrimoniului identitar românesc: palate, castele, conace şi vile vechi de secole.

Sotheby's International Realty a fost fondată în anul 1976 ca divizie imobiliară destinată clienţilor reputatei casei de licitaţii Sotheby's.