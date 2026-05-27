Un videoclip în care secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., ridică cu mâinile goale o pereche de șerpi a devenit viral.

Kennedy a scris în captionul videoclipului că scoate reptilele din casa din Florida a colegului său, Dr. Mehmet Oz.

"Cheryl aplaudă scoaterea unei perechi de șerpi negri de pe terasa Dr. Oz", a postat Kennedy, referindu-se aparent la soția sa, actrița Cheryl Hines. O femeie din filmare poate fi auzită spunând: "De ce?"

Șerpii negri "nu sunt veninoși și sunt inofensivi pentru oameni atâta timp cât sunt lăsați în pace", potrivit Serviciului Parcurilor Naționale.

O femeie poate fi auzită spunând: "Bobby, te rog". Gazda sa, Dr. Oz, conduce Centrele pentru Servicii Medicare și Medicaid, care fac parte din departamentul de sănătate condus de Kennedy.

Kennedy ridică șerpii pentru cameră, zâmbind chiar dacă aceștia par să-l muște.

Comisia pentru Conservarea Peștilor și Faunei Sălbatice din Florida a avertizat recent oamenii să stea departe de șerpi, deoarece aceștia devin mai activi primăvara.

"Evitați șerpii și admirați-i de la distanță", a scris agenția într-o postare pe Facebook. "Rezistați tentației de a-i ridica - chiar și șerpii noștri neveninoși pot mușca puternic", a adăugat aceasta.

