Video Robert Kennedy Jr., surprins când ridică o pereche de șerpi cu mâinile goale

Un videoclip în care secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., ridică cu mâinile goale o pereche de șerpi a devenit viral.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 08:32
Robert Kennedy Jr., surprins când ridică o pereche de șerpi cu mâinile goale Robert Kennedy Jr., surprins când ridică o pereche de șerpi cu mâinile goale - Hepta
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Kennedy a scris în captionul videoclipului că scoate reptilele din casa din Florida a colegului său, Dr. Mehmet Oz.

"Cheryl aplaudă scoaterea unei perechi de șerpi negri de pe terasa Dr. Oz", a postat Kennedy, referindu-se aparent la soția sa, actrița Cheryl Hines. O femeie din filmare poate fi auzită spunând: "De ce?"

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Șerpii negri "nu sunt veninoși și sunt inofensivi pentru oameni atâta timp cât sunt lăsați în pace", potrivit Serviciului Parcurilor Naționale.

O femeie poate fi auzită spunând: "Bobby, te rog". Gazda sa, Dr. Oz, conduce Centrele pentru Servicii Medicare și Medicaid, care fac parte din departamentul de sănătate condus de Kennedy.

Kennedy ridică șerpii pentru cameră, zâmbind chiar dacă aceștia par să-l muște.

Comisia pentru Conservarea Peștilor și Faunei Sălbatice din Florida a avertizat recent oamenii să stea departe de șerpi, deoarece aceștia devin mai activi primăvara.

"Evitați șerpii și admirați-i de la distanță", a scris agenția într-o postare pe Facebook. "Rezistați tentației de a-i ridica - chiar și șerpii noștri neveninoși pot mușca puternic", a adăugat aceasta.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

robert kennedy jr serpi kennedy
Înapoi la Homepage
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit &#8220;interzis&#8221;! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: &#8220;Nu e legal&#8221;
Cine a câștigat sezonul 17 Chefi la cuțite și premiul în valoare de 30.000 de euro
Cine a câștigat sezonul 17 Chefi la cuțite și premiul în valoare de 30.000 de euro
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc major când a ajuns la Hurghada: „Ne-am îmbolnăvit”
O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc major când a ajuns la Hurghada: „Ne-am îmbolnăvit”
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Plecaţi în vacanţă de Rusalii?
Observator » Inedit » Robert Kennedy Jr., surprins când ridică o pereche de șerpi cu mâinile goale
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.