Video Scriitorul seriei The Simpsons care a prezis mandatele lui Donald Trump vrea să îi ia locul la Casa Albă

Dan Greaney, scriitorul care a prezis președinția lui Donald Trump într-un episod din 2000 din serialul Simpsons, își dorește să ajungă la Casa Albă.

de Redactia Observator

la 27.05.2026 , 14:14
Scriitorul seriei The Simpsons care a prezis mandatele lui Donald Trump vrea să îi ia locul la Casa Albă Scriitorul seriei The Simpsons care a prezis mandatele lui Donald Trump vrea să îi ia locul la Casa Albă - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Scenaristul TV, câștigător al premiului Emmy - care se autointitulează "profetul" - și-a anunțat candidatura pentru președinția din 2028 într-un videoclip postat marți pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Îmbrăcat într-un costum de vrăjitor, complet cu robă și barbă gri, Greaney i-a criticat pe democrați, republicani, administrația Trump și miliardarii la începutul videoclipului.

Articolul continuă după reclamă

"Trump, Vance, miliardarii, carieristii și lașii din ambele partide au întors spatele Statelor Unite", a spus Greaney, în vârstă de 61 de ani. "Sunt bani, putere și securitate pentru ei, dar nu și pentru tine."

Greaney a spus că și-ar fi dorit să poată ajuta la îmbunătățirea țării, "dar nu sunt avocat". El a continuat spunând: "Sunt doar un profet autoproclamat care a urmat facultatea de drept, a absolvit, a trecut examenul de barou... Stai! Sunt avocat!"

Apoi și-a aruncat costumul de vrăjitor, dezvăluind fața proaspăt bărbierită și un costum.

"La naiba, pot fi politician", a spus Greaney. "Candidez la președinție. Platforma mea: America pentru toți. Hai să facem asta."

Scenaristul de comedie pare să candideze independent pe o platformă "republicană progresistă", pledând pentru asistență medicală universală și o revenire la morală, potrivit paginii sale de Instagram.

Greaney este cel mai bine cunoscut pentru că a prezis candidatura lui Trump la Casa Albă cu 16 ani înainte de aceasta, printr-o poveste din Simpsons care o prezenta pe Lisa Simpson devenind președinte și moștenind probleme financiare de la o președinție fictivă condusă de Trump pe atunci.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dan greaney casa alba donald trump
Înapoi la Homepage
Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea”
Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: &#8220;Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea&#8221;
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
WSJ: „Putin ar ataca Europa în următoarele 12 luni”. Moscova ar ținti statele NATO de pe flancul estic
WSJ: „Putin ar ataca Europa în următoarele 12 luni”. Moscova ar ținti statele NATO de pe flancul estic
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apelat la pastile sau injecţii pentru slăbit?
Observator » Inedit » Scriitorul seriei The Simpsons care a prezis mandatele lui Donald Trump vrea să îi ia locul la Casa Albă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.