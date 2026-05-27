Dan Greaney, scriitorul care a prezis președinția lui Donald Trump într-un episod din 2000 din serialul Simpsons, își dorește să ajungă la Casa Albă.

Scenaristul TV, câștigător al premiului Emmy - care se autointitulează "profetul" - și-a anunțat candidatura pentru președinția din 2028 într-un videoclip postat marți pe Instagram.

Îmbrăcat într-un costum de vrăjitor, complet cu robă și barbă gri, Greaney i-a criticat pe democrați, republicani, administrația Trump și miliardarii la începutul videoclipului.

"Trump, Vance, miliardarii, carieristii și lașii din ambele partide au întors spatele Statelor Unite", a spus Greaney, în vârstă de 61 de ani. "Sunt bani, putere și securitate pentru ei, dar nu și pentru tine."

Greaney a spus că și-ar fi dorit să poată ajuta la îmbunătățirea țării, "dar nu sunt avocat". El a continuat spunând: "Sunt doar un profet autoproclamat care a urmat facultatea de drept, a absolvit, a trecut examenul de barou... Stai! Sunt avocat!"

Apoi și-a aruncat costumul de vrăjitor, dezvăluind fața proaspăt bărbierită și un costum.

"La naiba, pot fi politician", a spus Greaney. "Candidez la președinție. Platforma mea: America pentru toți. Hai să facem asta."

Scenaristul de comedie pare să candideze independent pe o platformă "republicană progresistă", pledând pentru asistență medicală universală și o revenire la morală, potrivit paginii sale de Instagram.

Greaney este cel mai bine cunoscut pentru că a prezis candidatura lui Trump la Casa Albă cu 16 ani înainte de aceasta, printr-o poveste din Simpsons care o prezenta pe Lisa Simpson devenind președinte și moștenind probleme financiare de la o președinție fictivă condusă de Trump pe atunci.

