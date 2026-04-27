Românii își schimbă comportamentul de vacanță în 2026: își planifică din timp călătoriile și pun tot mai mult accent pe siguranță, mai ales când aleg destinații îndepărtate. Datele furnizate de Eturia arată o tendință clară de organizare anticipată, în special pentru vacanțele exotice.

STUDIU. Cum schimbă situaţia economică şi politică obiceiul de vacanţă al românilor: "Maldive, în top"

Potrivit analizei realizate pentru perioada ianuarie – aprilie 2026, luna aprilie a înregistrat cel mai mare volum de rezervări din acest an. În topul preferințelor se află destinații precum Maldive, China, Thailanda, Portugalia și Indonezia, alături de Spania, Italia, Japonia sau Coreea de Sud.

Vacanțe planificate cu 3 luni înainte

Românii care aleg destinații exotice nu mai lasă nimic la întâmplare. În medie, vacanțele sunt rezervate cu aproximativ 79 de zile înainte, mai ales când vine vorba de țări precum Japonia, Coreea de Sud sau Seychelles.

Interesul este tot mai mare pentru vacanțe complexe, în destinații precum Africa de Sud, Brazilia, Filipine sau SUA, unde organizarea implică mai multe etape și costuri mai ridicate.

"Pentru vacanțele complexe, turiștii au nevoie de mai mult decât o ofertă bună: au nevoie de siguranță și consultanță, mai ales într-un context marcat de incertitudini", explică Ana Maria Gherasim.

Valoarea medie a unei astfel de vacanțe ajunge la peste 4.000 de euro per rezervare.

Contextul geopolitic schimbă alegerile

Începând cu luna martie, tensiunile din zona Golfului au început să influențeze alegerile turiștilor. Tot mai mulți români evită destinațiile care implică escale în această regiune și se reorientează către variante considerate mai sigure.

Astfel, cresc în preferințe destinațiile din Europa de Vest, Caraibe și America de Sud, în timp ce interesul pentru Orientul Mijlociu sau anumite zone din Asia scade.

Asia, vedeta anului 2026

Destinațiile asiatice rămân principalul motor de creștere. Japonia, China, Thailanda, Vietnam sau Singapore sunt printre cele mai căutate.

Coreea de Sud se remarcă puternic în acest an, cu un volum ridicat de cereri, iar China urcă pe locul al doilea în topul destinațiilor după numărul solicitărilor, cu vacanțe care durează, în medie, între 11 și 14 nopți.

Maldive și destinațiile premium, în continuare în top

Vacanțele premium rămân extrem de populare. Maldive conduce detașat în preferințe, iar destinații precum Filipine sau Seychelles atrag turiști cu bugete ridicate.

În paralel, se menține interesul și pentru Africa, în special pentru Kenya, Tanzania sau Africa de Sud.

Cine sunt turiștii și cât cheltuie

Datele arată diferențe clare între tipurile de turiști:

Familiile cu copii reprezintă aproximativ 27% din cereri și au un buget mediu de peste 5.200 de euro, cu aproape 50% mai mare decât al cuplurilor

Cuplurile fără copii domină piața, cu 58% din totalul cererilor și un buget mediu de aproximativ 3.500 de euro

Grupurile de adulți aleg frecvent destinații asiatice și circuite organizate

De altfel, jumătate dintre vacanțele complexe sunt circuite de grup, cu itinerarii stabilite și însoțitor.

Vacanțele devin mai organizate și mai sigure

Analiza mai arată că românii aleg tot mai des vacanțe bine structurate, cu servicii coordonate și suport pe toată durata călătoriei. În perioada analizată au fost solicitate peste 80 de destinații diferite, iar durata medie a vacanței este de aproximativ 10 nopți.

Concluzia: în 2026, românii nu mai caută doar prețuri bune, ci și siguranță, predictibilitate și experiențe bine planificate, chiar dacă asta înseamnă bugete mai mari.

