Românii strâng cureaua. Opt din zece români spun că au tăiat deja cheltuielile neesențiale, iar mai bine de jumătate amână achizițiile importante. Scumpirile schimbă rapid comportamentul de consum, iar grijile legate de bani ajung să influențeze tot mai des deciziile zilnice. Avem deja şapte luni la rând de scădere a consumului de bunuri şi servicii.

Suntem tot mai cumpătaţi. Ne-au speriat consecinţele războiului din Iran şi incertitudinile de la tot pasul. 77% dintre români au declarat că au redus cheltuielile neesenţiale, asta în timp ce 57% au amânat diverse cumpărături, din cauza creşterii costului vieţii. Presiunea pe bugete este din ce în ce mai mare, vedem asta. 50% din cei care au răspuns la sondaj, spun că veniturile lunare abia le acoperă cheltuielile. "Forţaţi fiind, a trebuit să ne reevaluăm situaţia financiară curentă. Să facem diferenţa dintre a cumpăra că avem o nevoie sau a cumpăra pentru că aşa ne dorim", a declarat Claudiu Trandafir, analist economic.

Deja de 7 luni consumul este în scădere

"O reacţie la ceea ce se întâmplă. Dacă ne uităm la evoluţia venitului real, acesta a scăzut. Şi anul trecut am avut o inflaţie ridicată, anul ăsta e de asemenea ridicată. Iar ce vedem acum, o inflaţie de 10% şi creşterea salariului net puţin peste 3%, deci o pierdere de putere de cumpărare semnificativă", a declarat Adrian Codîrlaşu, președinte al Asociației CFA România. Pentru a face faţă cheltuielilor curente, mai bine de un sfert dintre români apelează la carduri de credit sau descoperit de cont. "Ar trebui să fim atenţi la felul în care ne gestionăm datoriile curente. Să se uite la care sunt costurile pe care le au, atfel încât să nu rişte să adauge nişte costuri suplimentare, prin dobânzi", a declarat Claudiu Trandafir, analist economic.

21% dintre respondenți spun că îngrijorările financiare le influențează frecvent deciziile. Românii cumpără mai rar, caută promoții și renunță la produse neesențiale. "În ianuarie şi februarie chiar a fost o accelerare a scăderii. Dacă ne uităm pe partea de servicii către populaţie, scăderea e şi mai mare decât a consumului de bunuri. Deci vedem acest comportament de ajustare a consumului şi probabil va continua tot anul acesta", a declarat Adrian Codîrlaşu, președinte al Asociației CFA România. Deja de 7 luni consumul este în scădere. În februarie, a scăzut cu 6,2%.

