Arde un sat în Vrancea! Trei sute de oameni din Soveja au fugit disperați din calea flăcărilor, iar în urma lor a rămas doar cenușă. Un incendiu pornit de la coşul casei unei bătrâne s-a transformat în câteva ore, într-un dezastru de proporții. Vântul a purtat focul din gospodărie în gospodărie, şi în ciuda eforturilor a peste 200 de pompieri veniţi din şase judeţe, 32 de case au ars complet. Pare un blestem ce s-a întâmplat în micuţa staţiune vrânceană: în urmă cu şapte decenii un incendiu a făcut scrum toate cele peste 300 de case din sat.

Soveja e scrum cât vezi cu ochii. La 10 dimineaţa, flăcările pornite de la căsuţa din lemn a unei bătrâne s-au dovedit de nestăvilit. Vântul le-a împrăştiat cu repeziciune şi în câteva ore au mistuit alte 31 de gospodării. "Scânteia a sărit de la o casă la alta. Cum să o laşi cu vântul ăsta să faci focul", spune o femeie. Oamenii care locuiau în apropiere nu au ştiut încotro să o apuce şi ce să salveze mai întâi din calea incendiului.

Patru oameni au făcut atac de panică

Casele de lemn s-au aprins una câte una şi au ars aidoma unor beţe de chibrit. Când şi-au văzut agoniseala de-o viaţă făcută scrum, patru oameni au făcut atac de panică. "La faţa locului, acţionează 13 de autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 7 autospeciale pentru munca operativă, 3 microbuze pentru transportul personalului, două echipaje SMURD şi 228 de pompieri", a declarat Florin Olaru, purtător de cuvînt ISU Vrancea.

Trei sute de persoane au evacuat pompierii. 15 familii au rămas pe drumuri. Vor dormi pe la pensiunile din sat şi la baza Salvamont. "Sunt şi copii, sunt is brătâni. Colegii mei sunt n teren, verifică situaşia fiecărui. Cei mai in vârstă, persoanele vuşnerabile au mers pe la vecini. Trebuie să îi ajutăm, nu putem să îi lăsăm în stradă, gpsim soluţii", a declarat Ionuț Filimon, primar Soveja. Pentru bătrânii satului, incendiul de azi pare un blestem care nu le dă pace. În urmă cu 70 de ani, 17 oameni au murit, după ce focul a mistuit 370 de case din sat. Grădiniţa, primăria şi postul de jandarmi s-au făcut şi ele scrum atunci.

