Grindeanu cere demisia secretarilor de stat si prefecţilor PSD: "Nu există acord cu AUR post-moţiune"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a cerut secretarilor de stat şi prefecţilor PSD să demisioneze înainte de dezbaterea moţiunii de cenzură.

"Cer secretarilor de stat şi prefecţilor PSD să îşi prezinte demisile în perioada următoare, astfel încât, atunci când vom avea moţiune, să avem lucrurile cât se poate de clare, fără a mai exista discuţii cum că, să spunem, unii sunt în continuare în arcul guvernamental. Deci, apelul meu către secretarii de stat propuşi de PSD şi, într-un termen rezonabil, astfel încât să nu dea totuşi peste cap lucrurile în administraţie, prefecţii propuşi de PSD, să îşi prezinte demisile din funcţiile respective", a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă, după şedinţa PSD.

El a precizat că își dorește ca, atunci când va fi depusă moțiunea, lucru care se va întâmpla în zilele următoare, toți acești reprezentanți ai PSD să aibă demisiile scrise.

Sorin Grindeanu: Decizia BPN privind semnarea moțiunii a fost luată în unanimitate

"Tocmai am terminat ședința BPN, au fost și toți președinții de filială. Am supus atenției decizia de a semna sau nu această moțiune, e normal să avem o decizie politică. Decizia politică a BPN a fost în unanimitate.", a declarat Sorin Grindeanu.

"Eu am în spate un vot de aproape 98% dat acum o săptămână, care ne spune să retragem încrederea în guvernul Bolojan. Am maximizat acum șansele de a trece o moțiune. Ea putea fi anihilată prin depunerea a două moțiuni.", a mai adăugat Sorin Grideanu.

"Ceea ce am făcut acum, de fapt, prin această mişcare în Parlament, este să maximizăm şansele de a trece o moţiune. Altfel, exista riscul de anihilare reciprocă a unei moţiuni, pe de-o parte, puteam să depunem doar PSD-ul şi putea să fie anihilată de voturile celorlalţi. Noi avem până în 130 de parlamentari, ca să fim mai exact 129, până la 233 mai avem 104", a mai adăugat Grindeanu la Parlament.

Întrebat dacă poate garanta că PSD nu va guverna alături de AUR, Sorin Grindeanu a precizat că poziția partidului rămâne neschimbată: "Ori suntem în opoziție, ori facem parte dintr-o coaliție pro-europeană".

Sorin Grindeanu: PSD respectă dorința președintelui de a nu face coaliție cu AUR

Liderul social-democrat a subliniat că respectă dorința președintelui de a nu exista o coaliție cu AUR și a insistat că demersul actual trebuie privit strict ca unul parlamentar, menit să schimbe guvernul: "Am văzut dorința președintelui și o respect, să nu facem coaliție cu AUR."

Grindeanu a mai adăugat că PSD nu a anunțat liderii fostei coaliții despre inițiativă, deoarece este o acțiune la nivel parlamentar, și a respins ideea unei colaborări politice cu AUR după moțiune: "Nu avem niciun acord politic post-moțiune cu AUR".

În același context, acesta a punctat că obiectivul PSD este schimbarea actualului Executiv, pe care îl consideră ineficient.

Întrebat care este diferența între un guvern dat jos cu voturile AUR și un guvern format cu AUR, Sorin Grindeanu a declarat: "Întrebați-l pe Fritz. Nu am anunțat liderii fostei coaliții de acest demers pentru că este un demers la nivel parlamentar. Priviți acest lucru ca un demers parlamentar, un demers PSD - AUR politic pentru români, în ideea de a schimba acest guvern care nu face bine românilor."

Preşedintele PSD: Colaborarea cu AUR este un demers parlamentar și doar așa trebuie privită

"Colaborarea cu AUR este un demers parlamentar și doar așa trebuie privită. Pentru PSD nu s-a schimbat nimic.", a mai adăugat preşedintele PSD.

În final, Sorin Grindeanu a explicat că, deși există diferențe majore între PSD și AUR, există totuși un obiectiv comun în acest moment: "Sunt multe lucruri care ne despart, dar există un scop comun: acela de a vota moțiunea și de a dărâma Guvernul Bolojan. Altfel există riscul de anihilare reciprocă a moțiunilor, dacă ar fi depuse separat"

Liderul social-democrat a mai spus că opțiunile PSD rămân clare după acest demers: "Sunt două opțiuni: ori mergem în opoziție, ori facem parte dintr-o coaliție, poate mai ajustată, ca până acum", menţionând totodată că respectă poziția președintelui de a nu susține majorități sau formule guvernamentale care să implice AUR.

Sorin Grindeanu: "Nu aveam telefoanele la noi și nu s-a discutat despre moțiunea de cenzură la Cotroceni"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a mai fost întrebat care a fost reacţia preşedintelui Nicuşor Dan şi a premierului Ilie Bolojan, când anunţul depunerii moţiunii de cenzură a fost făcut chiar în timpul întâlnirii şefului statului cu liderii fostei coaliţii.

"Nu aveam nici unul cu telefoanele la noi Nu s-a discutat despre acest lucru", a răspuns Grindeanu, la Parlament, el arătând că premierul era în dreapta lui.

Grindeanu a explicat şi de ce nu au anunţat foştii colegi de coaliţie despre intenţia de a depune moţiune de cenzură.

"Nu i-am anunţat pe liderii fostei coaliţii de acest demers fiindcă e un demers pe care, aşa cum am spus l-am făcut la nivel parlamentar iar PSD-ul şi-a clarificat drumul, acum o săptămână. Mandatul pe care eu şi colegii mei l-am primit de la toţi primarii PSD şi toţi cei care au votat în urmă cu o săptămână a fost acela de a schimba acest guvern, pentru că nu guvernează bine pentru români şi ceea ce am făcut astăzi, am făcut să maximizăm şansele pe care le avem, atunci când facem acest demers. Despre asta este vorba", a completat Sorin Grindeanu.

