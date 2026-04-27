Lichidatorul Euroins România, obligat să plătească 13 mil. euro după pierderea procesului în Bulgaria

Curtea Supremă de Casație din Bulgaria a respins, prin decizia din 20 aprilie 2026, toate cererile formulate de CITR, lichidatorul societății Euroins România Asigurări-Reasigurări SA, de anulare a deciziei Curții Internaționale de Arbitraj din 2 iulie 2024, care a confirmat legalitatea și validitatea contractului de reasigurare dintre Euroins România și ZD EIG Re AD, încheiat la 9 februarie 2023, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat al Eurohold, CITR a fost obligată de Curtea Supremă de Casaţie să plătească taxe judiciare în valoare de 12,77 milioane euro (66 milioane lei), în esenţă, daune directe pentru clienţii asiguraţi şi părţile vătămate ale Euroins România.

CSC confirmă că Euroins dispunea de suficiente lichidităţi

Potrivit sursei citate, această hotărâre a Curţii Supreme de Casaţie confirmă faptul că, la data revocării licenţei companiei, 17 martie 2023, Euroins România dispunea de suficiente lichidităţi şi adecvarea capitalului, precum şi de o acoperire completă a rezervelor sale, în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene şi standardele internaţionale.

"Această hotărâre este o dovadă în plus că revocarea licenţei companiei de către conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) din România la acea vreme a fost un act ilegal şi nevalid. Curtea Supremă de Casaţie este cea mai înaltă instanţă din Bulgaria, care exercită controlul judiciar suprem asupra aplicării corecte şi uniforme a legii de către toate instanţele din ţară şi soluţionează cererile de anulare a hotărârilor arbitrale în temeiul Legii Arbitrajului Comercial Internaţional (ICA). Deciziile CSC în aceste proceduri sunt definitive şi nu pot fi supuse recursului. Hotărârea celei mai înalte instanţe din 20 aprilie 2026 confirmă hotărârea Curţii Internaţionale de Arbitraj din iulie 2024 şi stabileşte că reasigurătorii EIG Re şi Euroins România, cu asistenţa Euroins Insurance Group AD (EIG), au acţionat cu bună-credinţă pentru a proteja interesele asiguraţilor din România şi în deplină conformitate cu cerinţele de reglementare europene, inclusiv Directiva Solvabilitate II", se menţionează în comunicat.

Hotărârea Curţii Supreme de Casaţie pune capăt încercărilor lichidatorului Euroins România de a solicita nulitatea contractului de reasigurare şi confirmă că acesta din urmă a fost încheiat în conformitate cu toate cerinţele legislaţiei bulgare şi europene, EIG Re având şi dreptul legal de a reţine prima de depozit plătită de EIRO în temeiul acestui contract, precizează sursa citată.

Euroins România şi EIG Re au semnat un contract de reasigurare cu cotă-parte pe 9 februarie 2023. În baza acestui acord, reasigurătorul bulgar a garantat integral daunele şi cheltuielile cu pierderile EIRO, susţinând astfel solvabilitatea asigurătorului român.

"Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria (CSF) - organismul care exercită supravegherea reglementară directă asupra EIG Re, cu sediul la Sofia, şi autoritatea de supraveghere competentă în acest caz, care este abilitată să se pronunţe asupra acestei chestiuni - a confirmat solvabilitatea reasigurătorului EIG Re într-o scrisoare explicită adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară din România (ASF) la 14 martie 2023. Cu toate acestea, conducerea de atunci a autorităţii de reglementare din România, încălcând prevederile Solvabilitate II, a ignorat acest document din partea CSF şi a refuzat să recunoască acordul şi - trei zile mai târziu, pe 17 martie - a revocat ilegal licenţa Euroins România, ceea ce a dus la declararea insolvenţei companiei române la 9 iunie acelaşi an şi pentru care acţionarii bulgari iniţiază acţiuni în justiţie şi două proceduri de arbitraj la Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Litigiilor în Domeniul Investiţiilor (ICSID) din Washington. Ulterior, lichidatorul CITR a contestat, de asemenea, contractul de reasigurare în încercarea de a-l declara nul", se precizează în comunicat.

CSC a Bulgariei a respins obiecţiile lichidatorului privind neregulile

Acesta mai menţionează că, în cursul procedurii, Curtea Supremă de Casaţie nu a constatat motive de nulitate sau vicii în decizia tribunalului arbitral de la Sofia privind contractul de reasigurare dintre Euroins România şi EIG Re. În plus, Curtea Supremă de Casaţie a respins obiecţiile lichidatorului privind neregulile în componenţa tribunalului arbitral şi desfăşurarea procedurii, precum şi acuzaţiile care pun la îndoială independenţa, competenţa, integritatea şi imparţialitatea arbitrilor. În plus, Curtea de Casaţie a respins categoric susţinerile lichidatorului Euroins România privind simularea contractului de reasigurare şi o tentativă de "drenare" a activelor prin intermediul acestuia.

"Evaluarea este că mecanismul de reasigurare a fost cu adevărat operaţional şi a oferit sprijin financiar Euroins România în conformitate cu directivele europene. În decizia sa din 20 aprilie 2026, Curtea de Casaţie a confirmat că respectivul contract de reasigurare era pe deplin operaţional înainte de încetarea sa prin actul de revocare a licenţei Euroins România", se mai arată în comunicat.

Eurohold Bulgaria AD este un grup energetic şi financiar care operează în Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est. Este listat la Bursa de Valori din Bulgaria şi din Varşovia. Eurohold deţine Electrohold, un grup energetic de top din Bulgaria şi proprietarul celui mai mare distribuitor, furnizor şi comerciant de energie electrică din ţară, cu 3000 de angajaţi şi care deserveşte peste 3 milioane de consumatori. Eurohold deţine, de asemenea, Euroins Insurance Group AD (EIG), un grup de asigurări care operează în 10 ţări europene.

