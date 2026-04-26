Încă o tentativă de asasinat la adresa preşedintelui Donald Trump. Mai multe focuri de armă au declanşat haosul la dineul oferit de preşedinte Corespondenţilor de la Casa Albă. Liderul "lumii libere" a scăpat cu o julitură la genunchi după ce s-a împiedicat şi a căzut în timp ce era împins de la spate de agenţii de securitate. Atacatorul, un profesor din California, era deja cazat în hotel şi a reuşit să fenteze filtrele de securitate cu un întreg arsenal asupra sa. A fost arestat şi riscă închisoare pe viaţă.

Ora locală 20:35. Un celebru hotel din centrul Washington-ului devine scena unui haos de nedescris. Ceea ce trebuia să fie o seară de gală, prima Cină a Corespondenților la care participă președintele Donald Trump în acest mandat s-a transformat în câteva secunde, într-un coșmar. Cinci focuri de armă, trase chiar pe holul hotelului, au frânt liniștea evenimentului și au declanșat panica generală. Clipele de nedumerire se scurg repede şi, ca la un semn, întreaga încăpere este cuprinsă de groază.

Mărturia unei românce, prezentă la dineul organizat de Donald Trump

Prima care realizează gravitatea situației pare a fi Melania Trump. Vizibil șocată e și Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, însărcinată în luna a opta. Agenții Secret Service, cu armele automate la vedere, fac zid în jurul preşedintelui până când sunt siguri că nu mai e în pericol iminent, în timp ce gravida şi prima doamnă sunt escortate de agenţii înarmaţi prin dreapta scenei. Primul care părăseşte sala e, însă, vicepreşedintele JD Vance. Nu pentru că ăsta ar fi fost protocolul, ci pentru că era mai aproape de culoarul de evacuare stabilit cu luni bune înainte de eveniment de către Secret Service.

Cei 2.600 de invitaţi, printre ei şi şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, se ascund pe sub mese sau în spatele scaunelor. Tamila Cristescu, fostă angajată a Consulatului Român la Washington a fost şi ea la întâlnirea presei cu preşedintele. "Am ieșit din baie și când am ieșit, Secret Service-ul deja evacua pe toată lumea. Ne-au pus să ieșim din hotel. Am fost mai aproape eu de shooter decât președintele. El a inceput să tragă pe hol, lângă baie Secret Service-ul sunt foarte alerți, nici nu mi-ar fi trecut prin cap că asta se-ntâmplă", a declarat Tamila Cristescu, fost agent consular. Imagini cu haosul de după atac au fost surprinse de cei mai cunoscuţi jurnalişti din presa americană. "Am auzit trei, poate şase, focuri de armă. A fost foarte zgomotos, nu aveam idee ce se întâmplă. Când poliţistul m-a pus la pământ, m-am întrebat dacă eu eram una dintre ţinte. I-am mulţumit lui Dumnezeu că nu am fost împuşcat", a declarat Wolf Blitzer, jurnalist CNN.

Toţi invitaţii sunt evacuaţi în curtea hotelului. Văduva influencerului Charlie Kirk, Erika, are ochii în lacrimi. În contrast cu panica generală, un jurnalist de la o televiziune din Mexic îşi savurează cina în timp ce agenţii secreţi încearcă să-l evacueze. "Sunt la Hotelul Washington Hilton. Tocmai am fost evacuată din sala de bal principală, după ce s-au tras focuri de armă", a declarat Jeanine Ferris Pirro, Procuror General al Statelor Unite. În tot acest timp, membrii Gărzii Naţionale, agenţii din FBI şi Serviciile Secrete sunt deja la vânătoare. uspectul, înarmat cu o puşcă, un pistol şi mai multe cuţite, a reuşit, cumva, să treacă prin toate filtrele de securitate cu armele la el. I-a fost mai simplu şi pentru că era deja cazat la hotel, iar securitatea era concentrată în jurul punctelor de intrare ale invitaţilor. Bărbatul a deschis focul la doar 50 de metri de sala de bal. Singura victimă a fost un ofiţer care a scăpat cu viaţă după ce a fost transportat la spital.

"Un ofițer a fost împușcat, dar a fost salvat de faptul că purta, evident, o vestă antiglonț foarte bună. S-a tras asupra lui de la o distanță foarte mică, cu o armă foarte puternică. Nimeni nu mi-a spus că am o profesie atât de periculoasă. Dacă Marco (n.red. Rubio) mi-ar fi spus, poate că nu m-aș fi candidat", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. În mai puţin de două minute de când a deschis focul, individul a fost imobilizat şi dezbrăcat până la piele, aşa cum cere protocolul de securitate, pentru ca agenţii să se asigure că nu are şi alte arme asupra sa. Suspectul, Cole Thomas Alles, este un profesor şi dezvoltator de jocuri video de 31 de ani din California. În timpul campaniei electorale prezidenţiale, i-a donat 25 de dolari Kamalei Harris, contracandidata lui Trump, şi, potrivit unor surse citate de presa americană, spera să ucidă cât mai mulţi oficiali din administraţia americană, inclusiv pe preşedintele Statelor Unite. Nu are antecedente penale, iar apropiaţii îl descriu drept un "pacifist". E arestat şi e acuzat de atac asupra unui ofiţer federal şi de utilizarea unei arme de foc. Luni va apărea în faţa unui tribunal federal şi riscă închisoarea pe viaţă. Poliţia îi percheziţionează locuinţa din oraşul Torrance.

Reacţia liderilor europeni

"Mă uitam să văd ce se întâmplă. Probabil ar fi trebuit să mă ascund și mai repede. Cred că Melania și-a dat seama foarte bine ce s-a întâmplat. A spus că a auzit un sunet neplăcut", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Liderii europeni au condamnat atacul de la cina corespondenţilor. Într-un mesaj pe X, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, i-a transmis un mesaj de susţinere lui Donald Trump. "Atacul armat care l-a vizat pe președintele Statelor Unite aseară este inacceptabil. Violența nu are ce căuta într-o democrație. Îi ofer sprijinul meu deplin lui Donald Trump", a fost mesajul postat de Emmanuel Macron. "România este astăzi ferm alături de Statele Unite. Atacul oribil de la Cina Corespondenților de la Casa Albă este un asalt nu doar asupra președintelui Trump și a echipei sale, ci asupra democrației", a scris şi preşedintele Nicuşor Dan pe X.

Drept urmare a atacului de noaptea trecută, nu e exclus să vedem măsuri de securitate sporite: la următoarele apariţii publice, preşedintele american ar urma să poarte vestă antiglonţ. E a treia tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump. Prima a avut loc în oraşul Butler, Pennsylvania, unde un glonţ tras de Thomas Matthew Crooks, un tânăr de 20 de ani, i-a zgâriat preşedintelui urechea şi a ucis un pompier din public. Incidentul de aseară a avut loc la același hotel unde, în urmă cu mai bine de 40 de ani, un alt președinte în exercițiu era să-și piardă viața. În 1981, John Hinkley Jr. a încercat să-l ucidă pe președintele Ronald Reagan.

