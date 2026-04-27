Galatasaray Istanbul, pas mare spre titlul din Turcia după ce a surclasat-o pe Fenerbahce 

Galatasaray Istanbul s-a impus clar, 3-0, în confruntarea cu Fenerbahce Istanbul de duminică seara, de pe teren propriu, şi a făcut un pas mare spre câştigarea titlului de campioană a Turciei.

Galatasaray Istanbul este la un pas de un nou titlu de campioană a Turciei

Oaspeţii au început mai bine meciul, dar au ratat un penalty în minutul 13, prin Talisca, iar din acel moment jocul a curs într-o singură direcţie. Osimhen a deschis scorul, pentru Galatasaray, chiar înainte de finalul primei reprize, iar soarta meciului s-a decis în debutul reprizei secunde, când Ederson, portarul lui Fenerbahce, a fost eliminat.

În superioritate numerică, Yilmaz a făcut 2-0, în minutul 67, din penalty, iar Lucas Torreira a închis tabela, stabilind scorul final, 3-0, în minutul 83. Însă, rezultatul putea fi şi mai mare, Galatasaray ratând câteva ocazii uriaşe în repriza a doua.

În urma acestui rezultat, Galatasaray s-a desprins în fruntea clasamentului. Trupa antrenată de Okan Buruk are şapte puncte avans faţă de Fenerbahce şi nouă puncte avans faţă de Trabzonspor, cu doar trei etape până la finalul sezonului, astfel că Galatasaray este mare favorită la câştigarea titlului de campioană a Turciei, chiar dacă Trabzonspor are un meci mai puţin disputat şi se poate apropia la şase puncte de lider, în cazul în care se impune pe terenul lui Konyaspor, luni seara.

