Satul din România unde bărbaţii iau numele soţiilor după căsătorie. Obiceiul are o explicaţie surprinzătoare

Într-un sat din judeţul Covasna, bărbaţii renunţă la numele de familie după căsătorie şi îl preiau pe cel al soţiei. Tradiţia nu are însă la bază motive romantice sau simbolice, ci a apărut dintr-o nevoie cât se poate de practică.

În localitatea Belin Vale, din judeţul Covasna, s-a împământenit în urmă cu aproape trei decenii un obicei mai puţin întâlnit: după căsătorie, bărbatul renunţă la numele său de familie şi îl preia pe cel al soţiei.

Motivul este unul cât se poate de pragmatic. În sat, foarte multe familii purtau aceleaşi nume, cele mai întâlnite fiind Lingurar şi Boroş, iar oamenii ajunseseră să fie greu de deosebit doar după numele de familie, scrie Radio România Actualităţi.

Încurcăturile provocate de numele identice

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Problemele apăreau inclusiv atunci când o scrisoare ajungea la o adresă greşită. După numele trecut pe plic puteau exista chiar şi zece posibili destinatari, astfel că identificarea persoanei potrivite devenea o adevărată provocare.

Pentru a se putea deosebi mai uşor, localnicii ajungeau uneori să apeleze la arborele genealogic. Alteori, pentru a evita explicaţiile despre părinţi, bunici sau alte rude, oamenii îşi foloseau poreclele.

Soluţia găsită de localnici în urmă cu aproape 30 de ani

La un moment dat, cineva din comunitate a venit cu o soluţie simplă: bărbaţii să preia numele de familie al soţiilor după căsătorie. În acest fel, numele familiilor au devenit mai uşor de diferenţiat, iar obiceiul a continuat de-a lungul anilor.

Deşi schimbarea numelui îi face pe unii să glumească spunând că, în Belin Vale, bărbaţii "se mărită", localnicii privesc lucrurile cu umor şi spun că, în casele lor, "cântă tot cocoşii".